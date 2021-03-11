Некоторые продукты питания несут вред организму и лишают человека красоты и молодости.

Потребление каких продуктов следует ограничить – рассказала диетолог и блогер Наталья Зубарева.

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Есть такие продукты, которые буквально вытягивают из нас молодость и красоту! От чего стоит отказаться, чтобы подольше сохранить себя себе же, не превращаясь раньше срока в тетеньку-мотеньку, а потом в бабушку-калабушку?

– отметила Зубарева.

Какие продукты разрушают красоту

1. Рафинированный сахар

По словам врача, любой сахар вреден для здоровья. Также сюда относятся продукты со скрытыми сахарами, например, газированная вода, кетчуп или фабричные каши.

2. "Мясные" продукты

К этому пункту относятся сосиски, колбаса, бекон, полуфабрикаты, любое мясо неизвестного нам происхождения. В таких продуктах – очень много консервантов, которые могут вызывать воспалительные процессы в организме.

3. Продукты, к которым у есть непереносимость

Чаще всего – глютен и молочные продукты. Будьте внимательнее к своему организму, особенно если у вас регулярно бывают "непонятные" высыпания на коже, вздутия и пр. Действуйте методом исключения,

– пояснила Наталья Зубарева.

4. Дрожжи (исключение – натуральные закваски).

Сосиски и колбасы негативно влияют на здоровье и молодость / Фото Pixabay

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5. Конечные продукты гликирования (КПГ)

Это соединения, образующиеся в ходе реакции углеводов с белками, в результате которой углеводы присоединяются к белкам и гликируют, т. е. "карамелизуют" их. Готовьте пищу без сахара и жарки, употребляйте свежие овощи, зелень, фрукты с низким гликемическим индексом и контролируйте уровень сахара в крови. Сюда же – глюкозно-фруктовый сироп, а это – все готовые завтраки, газировки и пр.,

– разъяснила врач.

6. Морепродукты, которые содержат ртуть

По словам диетолога, сюда относятся: марлин, тунец большеглазый, королевская скумбрия и пр. Накопление ртути приводит к "хронической усталости, затуманенности мозга и развитию воспалительных процессов".

7. Рафинированные масла

В процессе производства они превращаются в трансжиры. Это может приводить к гормональным проблемам и избыточному весу.