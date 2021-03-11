Деякі продукти харчування несуть шкоду організму і позбавляють людину краси і молодості.

Споживання яких продуктів слід обмежити – розповіла дієтологиня і блогерка Наталія Зубарєва.

Цікаво Як пити воду: головне правило, яке потрібно врахувати

Є такі продукти, які буквально витягують з нас молодість і красу! Від чого варто відмовитися, щоб довше зберегти себе собі ж, не перетворюючись раніше строку на тітоньку-мотеньку, а потім на бабусю-калабушку?

– зазначила Зубарєва.

Які продукти руйнують красу

1. Рафінований цукор

За словами лікарки, будь-який цукор шкідливий для здоров'я. Також сюди відносяться продукти з прихованими цукрами, наприклад, газована вода, кетчуп або фабричні каші.

2. "Мясні" продукти

До цього пункту належать сосиски, ковбаса, бекон, напівфабрикати, будь-яке м'ясо невідомого нам походження. У таких продуктах – дуже багато консервантів, які можуть викликати запальні процеси в організмі.

3. Продукти, до яких у є непереносимість

Найчастіше – глютен і молочні продукти. Будьте уважнішими до свого організму, особливо якщо у вас регулярно бувають "незрозумілі" висипання на шкірі, здуття та ін. Дійте методом виключення,

– пояснила Наталія Зубарєва.

4. Дріжджі (виняток – натуральні закваски).

Сосиски і ковбаси негативно впливають на здоров'я і молодість​ / Фото Pixabay

Читайте Дієтологиня розповіла про найкращі джерела білка та чи потрібні нам протеїнові добавки

5. Кінцеві продукти глікування (КПГ)

Це сполуки, що утворюються в ході реакції вуглеводів з білками, в результаті якої вуглеводи приєднуються до білків і глікують, тобто "карамелізують" їх. Готуйте їжу без цукру і смаження, вживайте свіжі овочі, зелень, фрукти з низьким глікемічним індексом і контролюйте рівень цукру в крові. Сюди ж – глюкозно-фруктовий сироп, а це – усі готові сніданки, газована вода і т.д.,

– разъяснила врач.

6. Морепродукти, які містять ртуть

За словами дієтологині, сюди відносяться: марлін, тунець великоокий, королівська скумбрія та ін. Накопичення ртуті призводить до "хронічної втоми, затуманення мозку і розвитку запальних процесів".

7. Рафінована олія

У процесі виробництва вони перетворюються на трансжири. Це може призводити до гормональних проблем і надмірної ваги.