Дієтологиня розповіла про найкращі джерела білка та чи потрібні нам протеїнові добавки
Сьогодні модні тенденції індустрії здорового харчування та фітнесу диктують нові правила правильного раціону, запевняючи, що протеїнові батончики, коктейлі та йогурти – обов'язкові, якщо хочете мати струнку спортивну фігуру. І дієтологиня Альбіна Коміссарова розповіла, чи справді це так.
Джерело:інстаграм Альбіни Коміссарової
Як впевнена дієтологиня, ми повинні їсти достатньо білка. Він необхідний для росту і розвитку, допомагає рости і відновлюватися м'язам, бере участь в роботі імунітету і регулює безліч біохімічних реакцій, допомагає довго зберігати відчуття ситості.
Важливо Суперфуди, знайомі з дитинства: дієтологиня назвала продукти, які варто додати до свого раціону
Є думка що людині потрібно їсти не менше як 2 грами білка на 1 кілограм ваги. Але якщо ми не говоримо про професійних спортсменів, то дорослій здоровій людині рекомендується 0,8 грама білка в добу з розрахунком на 1 кілограм ваги,
– говорить Коміссарова.
Чи є сенс їсти багато білка?
Ні. Ви можете збільшити кількість, якщо ваша мета – наростити м'язи. Але не більше, ніж 2 – 3 грами на кілограм ваги тіла. Проте найчастіше це збільшує споживання червоного м'яса і калорій у цілому, каже лікарка.
Якщо ви будете їсти багато білка, то витіснятимете з раціону інші продукти, які не менш важливі. Усього повинно бути в міру,
– додала фахівець.
Кому можуть бути корисні протеїнові продукти / добавки?
- Людям з високою фізичною активністю.
- Людям з обмежувальною дієтою.
- Вегетаріанцям.
- Літнім людям.
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Білок повинен складати 1/4 тарілки, і ось конкретні приклади:
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