Сьогодні модні тенденції індустрії здорового харчування та фітнесу диктують нові правила правильного раціону, запевняючи, що протеїнові батончики, коктейлі та йогурти – обов'язкові, якщо хочете мати струнку спортивну фігуру. І дієтологиня Альбіна Коміссарова розповіла, чи справді це так.

Як впевнена дієтологиня, ми повинні їсти достатньо білка. Він необхідний для росту і розвитку, допомагає рости і відновлюватися м'язам, бере участь в роботі імунітету і регулює безліч біохімічних реакцій, допомагає довго зберігати відчуття ситості.

Важливо Суперфуди, знайомі з дитинства: дієтологиня назвала продукти, які варто додати до свого раціону

Є думка що людині потрібно їсти не менше як 2 грами білка на 1 кілограм ваги. Але якщо ми не говоримо про професійних спортсменів, то дорослій здоровій людині рекомендується 0,8 грама білка в добу з розрахунком на 1 кілограм ваги,

– говорить Коміссарова.

Найкраще джерело білка – це їжа, а не порошки та протеїнові батончики. Якщо ви будете регулярно їсти м'ясо, рибу, морепродукти, яйця, бобові і соєві продукти, а також крупи (в них теж багато білка), то додаткові джерела вам, ймовірно, не потрібні.

Чи є сенс їсти багато білка?

Ні. Ви можете збільшити кількість, якщо ваша мета – наростити м'язи. Але не більше, ніж 2 – 3 грами на кілограм ваги тіла. Проте найчастіше це збільшує споживання червоного м'яса і калорій у цілому, каже лікарка.

Якщо ви будете їсти багато білка, то витіснятимете з раціону інші продукти, які не менш важливі. Усього повинно бути в міру,

– додала фахівець.

Кому можуть бути корисні протеїнові продукти / добавки?

Людям з високою фізичною активністю.

Людям з обмежувальною дієтою.

Вегетаріанцям.

Літнім людям.

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Пам'ятайте, що норму білка можна набрати з їжі. Наприклад, в одному яйці близько 6 грамів білка, а у порції курки – приблизно 30 грамів.

Білок повинен складати 1/4 тарілки, і ось конкретні приклади: