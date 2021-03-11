Сегодня модные тенденции индустрии здорового питания и фитнеса диктуют новые правила правильного рациона, уверяя, что протеиновые батончики, коктейли и йогурты – обязательные, если хотите иметь стройную спортивную фигуру. И диетолог Альбина Комиссарова рассказала, действительно ли это так.

Как уверена диетолог, мы должны есть достаточно белка. Он необходим для роста и развития, помогает расти и восстанавливаться мышцам, участвует в работе иммунитета и регулирует множество биохимических реакций, помогает долго сохранять чувство сытости.

Важно Суперфуды, знакомые с детства: диетолог назвала продукты, которые стоит добавить в свой рацион

Есть мнение, что человеку нужно есть не менее 2 грамма белка на 1 килограмм веса. Но если мы не говорим о профессиональных спортсменах, то взрослому здоровому человеку рекомендуется 0,8 грамма белка в сутки с расчетом на 1 килограмм веса,

– говорит Комиссарова.

Лучший источник белка – это еда, а не порошки и протеиновые батончики. Если вы будете регулярно есть мясо, рыбу, морепродукты, яйца, бобовые и соевые продукты, а также крупы (в них тоже много белка), то дополнительные источники вам, вероятно, не нужны.

Есть ли смысл есть много белка?

Нет. Вы можете увеличить количество, если ваша цель – нарастить мышцы. Но не более 2 – 3 грамма на килограмм веса тела. Однако чаще всего это увеличивает потребление красного мяса и калорий в целом, говорит врач.

Если вы будете есть много белка, то вытесните из рациона другие продукты, которые не менее важны. Всего должно быть в меру,

– добавила специалист.

Кому могут быть полезны протеиновые продукты / добавки?

Людям с высокой физической активностью.

Людям с ограничительной диетой.

Вегетарианцам.

Пожилым людям.

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Помните, что норму белка можно набрать из пищи. Например, в одном яйце около 6 граммов белка, а в порции курицы – около 30 граммов.

Белок должен составлять 1/4 тарелки, и вот конкретные примеры: