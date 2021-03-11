Диетолог рассказала о лучших источниках белка и нужны ли нам протеиновые добавки
Сегодня модные тенденции индустрии здорового питания и фитнеса диктуют новые правила правильного рациона, уверяя, что протеиновые батончики, коктейли и йогурты – обязательные, если хотите иметь стройную спортивную фигуру. И диетолог Альбина Комиссарова рассказала, действительно ли это так.
Источник:инстаграм Альбины Комиссаровой
Как уверена диетолог, мы должны есть достаточно белка. Он необходим для роста и развития, помогает расти и восстанавливаться мышцам, участвует в работе иммунитета и регулирует множество биохимических реакций, помогает долго сохранять чувство сытости.
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Есть мнение, что человеку нужно есть не менее 2 грамма белка на 1 килограмм веса. Но если мы не говорим о профессиональных спортсменах, то взрослому здоровому человеку рекомендуется 0,8 грамма белка в сутки с расчетом на 1 килограмм веса,
– говорит Комиссарова.
Есть ли смысл есть много белка?
Нет. Вы можете увеличить количество, если ваша цель – нарастить мышцы. Но не более 2 – 3 грамма на килограмм веса тела. Однако чаще всего это увеличивает потребление красного мяса и калорий в целом, говорит врач.
Если вы будете есть много белка, то вытесните из рациона другие продукты, которые не менее важны. Всего должно быть в меру,
– добавила специалист.
Кому могут быть полезны протеиновые продукты / добавки?
- Людям с высокой физической активностью.
- Людям с ограничительной диетой.
- Вегетарианцам.
- Пожилым людям.
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