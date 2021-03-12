Яблуко – найбільш популярний і затребуваний фрукт, який люблять і діти, і дорослі.

Які особливості у яблук, користь та шкода – розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Для більшості з нас яблука – основний фруктовий компонент харчування протягом осінньо-зимових місяців. Ми цінуємо їх за багатство смаків, ароматів і доступність. Багато лікарів заохочують регулярно вживати два яблука в день-вранці для краси, увечері – для здоров'я,

– зазначила Фус.

Вона уточнила, що яблука благотворно впливають на роботу травної системи і допомагають при запорах. Яблуко – фрукт з низькою калорійністю (лише 47 – ккал на 100 грамів) і високим вмістом клітковини, органічних кислот. Крім того, яблука допомагають стати стрункішою і красивішою. ⁣⁣

Цікавий факт – у яблуках практично не буває токсичних металів.⁣⁣ Однак користь яблук, дещо переоцінюють,

– пояснила дієтологиня.

У той же час вона додала, що вітамінів у яблуках міститься мало. Наприклад, для того, щоб поповнити добову норму вітаміну С, доведеться з'їсти 1 – 1,5 кілограма яблук.

Яблуко – один з найпопулярніших фруктів / Фото Pixabay

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Емаль зубів і кишечник за це вам спасибі не скажуть. Яблука також не лідери за змістом каротину, фолієвої кислоти та інших вітамінів. Тому, щоб забезпечити необхідну їх кількість потрібно їсти не тільки яблука, але і всі інші групи продуктів – злаки, крупи, м'ясо, рибу, молочку та ін.

– пояснила Світлана Фус.

Також яблука не багаті залізом, як багато хто вважає – у бананах, персиках, буряках і гарбузі його значно більше.