Які поєднання продуктів допоможуть схуднути: 4 варіанти, які вас здивують
У світі мільйони людей мріють позбутися від надмірної ваги. Для цього в першу чергу потрібно налагодити харчування.
Джерело:Інстаграм Олени Кален
Які поєднання продуктів допоможуть схуднути – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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З радістю ділюся з вами поєднаннями продуктів, які здатні швидше знизити вагу,
– зазначила Кален.
4 поєднання продуктів для зниження ваги
1. Геркулес + яйце
Корисне поєднання сніданку, оскільки клітковина Геркулеса здатна вивести надлишок холестерину і не дати йому всмоктатися, відповідно вам не загрожує поганий настрій за рахунок рясного виділення жовчі,
– пояснила експертка.
2. Бобові + овочі
Бобові краще поєднувати не з м'ясом, а з овочами. Це пов'язано з тим, що рослинні білки разом легше перетравлюються. Це допомагає уникнути проблем з шлунково-кишковим трактом.
Геркулес з яйцем – поєднання, яке допоможе бути у формі / Фото povar
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3. Картопля + овочі
За словами Кален, це смачне, корисне і улюблене багатьма поєднання не зашкодить фігурі. Однак важливо враховувати розмір порцій.
4. Кава + горіхи
Приберіть або обмежте різні солодощі до кави. Замініть їх корисними горіхами. Пам'ятайте, що горіхів має бути небагато.
Горіхи – не тільки смачний, але і корисний продукт / Фото goodfon
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