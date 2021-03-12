Всем известно, что после обработки большинство овощей теряют полезные вещества, однако есть и исключения.

Продукты, которые после термообработке становятся полезнее, назвала диетолог Екатерина Кутина.

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Безусловно, во время готовки часть питательных веществ из овощей разрушается, но это не значит, что нужно есть одни сырые овощи. Термическая обработка может снижать одни вещества, но при этом повышать доступность других. Нет единого метода приготовления, но есть продукты, польза которых благодаря термической обработке только увеличивается,

– отметила Кутина.

1. Морковь

Диетолог пояснила, что в сырой моркови сохраняются полифенолы, а при готовке они быстро разрушаются. В то же время после обработки на 34% увеличивается количество антиоксидантов, замедляющих старение.

Лучший результат достигается, если готовить морковь в кожуре. Учеными было доказано, что бета-каротин усваивается лучше именно из приготовленной моркови. Также клетчатка из отварных овощей более полезна для людей с заболеваниями пищеварительного тракта,

– добавила Екатерина Кутина.

2. Томаты

В томатах содержится ликопин – вещество, которое считается противораковым. По словам диетолога, ликопин снижает риски появления рака молочной железы у женщин и рака простаты у мужчин, а также предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендуется тушить, запекать помидоры, а также использовать их для приготовления соусов.

Морковь и томаты лучше готовить, а потом есть / Фото Pixabay

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3. Крестоцветные

Крестоцветные содержат гойтрогены – это глюкозинолаты, которые могут нарушать захват йода щитовидной железой и вызывать рост ее объема и снижение функции – зоб и гипотиреоз. При термообработке гойтрогены нейтрализуются,

– рассказала Кутина.

Она порекомендовала бланшировать или готовить на пару (до хрустящего состояния) крестоцветные. Это позволит сохранить антиоксиданты – сульфорофан и витамин С.

4. Шпинат

Шпинат лучше всего пассеровать в течение нескольких минут. Диетолог уточнила, что так можно "высвободить" некоторые каротиноиды – бета-каротин, лютеин и минералы - – кальций, магний и железо, которые были связаны с щавелевой кислотой.

Приготовленный шпинат отлично сочетается со сливками, яйцами, рыбой и птицей.

Для здоровья организму требуются как сырые, так и термически обработанные овощи. Готовьте разнообразно и с удовольствием!

– резюмировала Кутина.