Для того щоб знизити вагу, важливо розуміти, які продукти харчування пробуджують апетит і змушують їсти зайве.

ТОП-5 продуктів, які загострюють голод, назвала експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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1. Батончики мюслі

За словами Кален, часто ті, хто бажає знизити вагу, замінюють ними солодощі, але сенсу в цьому немає. Оскільки це – швидкі вуглеводи, які різко піднімають рівень цукру в крові. Після цього стрибка цукор так само швидко падає, а людина починає відчувати голод.

2. Йогурти і смузі

За словами фахівчині, через рідку текстуру вони швидко проходять через шлунок, після чого знову з'являється відчуття порожнечі у шлунку – людина знову хоче їсти. Крім того, знежирені йогурти містять багато цукру і штучних добавок.

Йогурти містять багато цукру і викликають голод / Фото Pixabay

3. Сухофрукти

Містять багато калорій і швидко перетравлюються. Суть така ж, як і з батончиками – цукор різко підвищується і різко падає. Це призводить до почуття голоду. Кален рекомендує їсти сухофрукти до основного прийому їжі.

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Сухофрукти краще їсти до основного прийому їжі / Фото Pixabay

4. Яєчний білок

Для більшості з нас яйця асоціюються зі сніданком. Однак яєчний білок – найбільш швидкозасвоюваний білок. І оскільки вранці калорії йдуть не лише на підтримку активності, але і на завантаження м'язів і печінки глікогеном, то після яєчного сніданку голод виникає дуже швидко і до обіду витягнути без перекусу не виходить. Тому на сніданок краще з'їсти щось інше, наприклад, м'ясо або птицю, а яйця краще залишити на вечерю,

– зазначила Олена Кален.

5. Штучні підсолоджувачі

Якщо немає медичних показань до заміни цукру, цукрозамінники можуть тільки посилювати тягу до солодкого, пояснила експертка.

За словами Олени Кален, найголовніше правило для зниження ваги – їсти лише тоді, коли з'являється відчуття голоду і зупинятися при насиченні.