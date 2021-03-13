Смачні млинці на Масляну можуть дозволити собі навіть ті, хто худне. Головне – правильний рецепт.

Двома рецептами смачних тонких млинців поділилася фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна. Читайте Які поєднання продуктів допоможуть схуднути: 4 варіанти, які вас здивують До завершення Масляної підготувала для вас два рецепти смачних млинців,

– зазначила Медушкіна. 1. Млинці ніжні На 100 грамів: 135,11 кКал. БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 5,99 / 4,18 / 17,67. Інгредієнти (4-5 порцій): Яйця – 2 штуки (110 грамів).

Кефір 1% – 200 мілілітрів.

Борошно з твердих сортів пшениці (альтернатива – рисова або кукурудзяна) – 150 грамів.

Масло рослинне – 1 столова ложка (10 мілілітрів).

Розпушувач (або сода) - 1/2 чайної ложки (5 грамів).

Сіль – щіпка.

Ванілін, цукрозамінник – за смаком.

Окріп – 1 стакан (170 мілілітрів). Як готувати: Яйця з сіллю, ваніліном і цукрозамінником збиваємо виделкою.

Вливаємо кефір.

Додаємо розпушувач і борошно (не забувайте помішувати, щоб не було грудочок).

Вливаємо тонкою цівкою окріп і помішуємо.

Додаємо масло і перемішуємо.

Розігріваємо сковороду, а тісту даємо постояти 5 хвилин.

Змащуємо сковороду краплею олії і випікаємо тонкі млинчики з двох сторін. Смачні млинці можна їсти навіть тим, хто худне​ / Фото Pixabay Цікаво Названо 4 продукти, які стають кориснішими при термообробці 2. Сирні млинці На 100 грамів: 178,73 кКал.

БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 11,34 / 5,53 / 20,96. Інгредієнти (на 4 порції): Кукурудзяне борошно – 120 грамів.

Цільнозернове пшеничне борошно – 40 грамів.

Яйце – 1 штука (55 грамів).

Молоко 1% жирності – 250 мілілітрів.

Сир до 20% жирності – 120 грамів.

Розпушувач – 1 чайна ложка (5 грамів).

Кріп і зелена цибуля – за бажанням.

Сіль – за смаком.

Перець – за смаком. Як готувати: Змішуємо всі сухі інгредієнти.

Змішуємо молоко з яйцем.

З'єднуємо сухі і рідкі інгредієнти.

Натираємо на тертці сир і додаємо до маси.

Додаємо зелень і перемішуємо.

Смажимо млинці на антипригарній сковороді. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Здесь худеют даже нехудеющие (@katya_medushkina)