Блины на Масленицу для тех, кто худеет: рецепт от известного фитнес-эксперта
Вкусные блины на Масленицу могут позволить себе даже те, кто худеет. Главное – правильный рецепт.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Двумя рецептами вкусных тонких блинов поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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К завершению Масленицы подготовила для вас два рецепта вкусных блинчиков,
– отметила Медушкина
1. Блинчики нежные
На 100 грамм: 135,11 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 5,99 / 4,18 / 17,67.
Ингредиенты (4-5 порций):
- Яйца – 2 штуки (110 грамм).
- Кефир 1% – 200 миллилитров.
- Мука из твердых сортов пшеницы (альтернатива – рисовая или кукурузная) – 150 грамм.
- Масло растительное –1 столовая ложка (10 миллилитров).
- Разрыхлитель (или сода) – 1/2 чайной ложки (5 грамм).
- Соль – щепотка.
- Ванилин, сахарозаменитель – по вкусу.
- Кипяток – 1 стакан (170 миллилитров).
Как готовить:
- Яйца с солью, ванилином и сахарозаменителем взбиваем вилкой.
- Вливаем кефир.
- Добавляем разрыхлитель и муку (не забывайте помешивать, чтобы не было комочков).
- Вливаем тонкой струйкой кипяток и помешиваем.
- Добавляем масло и перемешиваем.
- Разогреваем сковороду, а тесту даем постоять 5 минут.
- Смазываем сковороду каплей масла и выпекаем тонкие блинчики с двух сторон.
Вкусные блинчики можно есть даже тем, кто худеет / Фото Pixabay
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2. Сырные блинчики
На 100 грамм: 178,73 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 11,34 / 5,53 / 20,96.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Кукурузная мука – 120 грамм.
- Цельнозерновая пшеничная мука – 40 грамм.
- Яйцо – 1 штука (55 грамм).
- Молоко 1% жирности – 250 миллилитров.
- Сыр до 20% жирности – 120 грамм.
- Разрыхлитель – 1 чайная ложка (5 грамм).
- Укроп и зеленый лук – по желанию.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
Как готовить:
- Смешиваем все сухие ингредиенты.
- Смешиваем молоко с яйцом.
- Соединяем сухие и жидкие ингредиенты.
- Натираем на терке сыр и добавляем к массе.
- Добавляем зелень и перемешиваем.
- Жарим блинчики на антипригарной сковороде.
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