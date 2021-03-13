Вкусные блины на Масленицу могут позволить себе даже те, кто худеет. Главное – правильный рецепт.

Двумя рецептами вкусных тонких блинов поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина. Читайте Какие сочетания продуктов помогут похудеть: 4 варианта, которые вас удивят К завершению Масленицы подготовила для вас два рецепта вкусных блинчиков,

– отметила Медушкина 1. Блинчики нежные На 100 грамм: 135,11 кКал.

БЖУ (белки, жиры, углеводы): 5,99 / 4,18 / 17,67. Ингредиенты (4-5 порций): Яйца – 2 штуки (110 грамм).

Кефир 1% – 200 миллилитров.

Мука из твердых сортов пшеницы (альтернатива – рисовая или кукурузная) – 150 грамм.

Масло растительное –1 столовая ложка (10 миллилитров).

Разрыхлитель (или сода) – 1/2 чайной ложки (5 грамм).

Соль – щепотка.

Ванилин, сахарозаменитель – по вкусу.

Кипяток – 1 стакан (170 миллилитров). Как готовить: Яйца с солью, ванилином и сахарозаменителем взбиваем вилкой.

Вливаем кефир.

Добавляем разрыхлитель и муку (не забывайте помешивать, чтобы не было комочков).

Вливаем тонкой струйкой кипяток и помешиваем.

Добавляем масло и перемешиваем.

Разогреваем сковороду, а тесту даем постоять 5 минут.

Смазываем сковороду каплей масла и выпекаем тонкие блинчики с двух сторон. Вкусные блинчики можно есть даже тем, кто худеет / Фото Pixabay Интересно Названы 4 продукта, которые становятся полезнее при термообработке 2. Сырные блинчики На 100 грамм: 178,73 кКал.

БЖУ (белки, жиры, углеводы): 11,34 / 5,53 / 20,96. Ингредиенты (на 4 порции): Кукурузная мука – 120 грамм.

Цельнозерновая пшеничная мука – 40 грамм.

Яйцо – 1 штука (55 грамм).

Молоко 1% жирности – 250 миллилитров.

Сыр до 20% жирности – 120 грамм.

Разрыхлитель – 1 чайная ложка (5 грамм).

Укроп и зеленый лук – по желанию.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу. Как готовить: Смешиваем все сухие ингредиенты.

Смешиваем молоко с яйцом.

Соединяем сухие и жидкие ингредиенты.

Натираем на терке сыр и добавляем к массе.

Добавляем зелень и перемешиваем.

Жарим блинчики на антипригарной сковороде. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Здесь худеют даже нехудеющие (@katya_medushkina)