Многие люди начинают худеть, но по вечерам срываются, переедают и снова набирают вес.

Как решить эту проблему – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Часто диеты запрещают есть некоторые продукты. А когда приходится отказываться от любимой еды, то на сдерживание себя затрачивается колоссальное количество энергии. И когда к концу дня энергия заканчивается, тогда и происходит срыв – съедаем лишнее и вес увеличивается,

– отметила Кален.

По ее словам, вечером человек устает от ограничений и хватается за еду, которая становится способом расслабления. Для того чтобы не срываться, следует придумать какое-то занятие.

Также по вечерам люди переедают из-за бессонницы, ощущения скуки или тоски. Многим еда помогает отвлечься от неприятных мыслей.

Для похудения рекомендуется пересмотреть режим дня / Фото Pixabay

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Кален пояснила, что для снижения веса необходимо пересмотреть режим дня: раньше вставать и раньше ложиться. Также следует добавить больше физической активности днем – это позволит быстрее перестроиться на раннее засыпание.

Для того чтобы не переедать по вечерам, нужно найти какое-то занятие / Фото Pixabay

Ну, и в случае обнаружения у себя грустных мыслей, состояния тоски можно обратиться к психологу или принять участие в психологическом тренинге, который поможет изменить свое состояние на позитивное,

– подчеркнула Елена Кален.