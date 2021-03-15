Багато людей починають худнути, але вечорами зриваються, переїдають і знову набирають вагу.

Як вирішити цю проблему – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Часто дієти забороняють їсти деякі продукти. А коли доводиться відмовлятися від улюбленої їжі, то на стримування себе витрачається колосальна кількість енергії. І коли до кінця дня енергія закінчується, тоді і відбувається зрив – з'їдаємо зайве і вага збільшується,

– зазначила Кален.

За її словами, ввечері людина стомлюється від обмежень і хапається за їжу, яка стає способом розслаблення. Для того щоб не зриватися, слід придумати якесь заняття.

Також вечорами люди переїдають через безсоння, відчуття нудьги або туги. Багатьом їжа допомагає відволіктися від неприємних думок.

Для схуднення рекомендується переглянути режим дня / Фото Pixabay

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Кален пояснила, що для зниження ваги необхідно переглянути режим дня: раніше вставати і раніше лягати. Також слід додати більше фізичної активності вдень – це дозволить швидше перебудуватися на раннє засинання.

Для того щоб не переїдати вечорами, потрібно знайти якесь заняття​ / Фото Pixabay

Ну, і в разі виявлення у себе сумних думок, стану туги можна звернутися до психолога або взяти участь у психологічному тренінгу, який допоможе змінити свій стан на позитивний,

– наголосила Олена Кален.