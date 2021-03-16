В последние годы в тренде – правильное питание. Это не только полезно для здоровья, но и вкусно.

Три варианта сбалансированного обеда назвала абсолютная чемпионка мира по фитнесу Оксана Оробец.

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Какие есть принципы по составлению обеда: должны быть белки, должны быть углеводы, должны быть жиры, должны быть овощи. По этим принципам и приведу 3 примера обеда,

– отметила Оробец.

Обед №1

1. Крем-суп из брокколи.

250 грамм брокколи бросаем в кипящую воду на 5-7 минут. Готовую брокколи взбиваем в блендере, добавив 50 миллилитров воды, 100 миллилитров сливок 10%, соль, перец и 1 столовую ложку оливкового масла.

2. Теплый салат из телятины с брускеттами из темного хлеба.

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Берем 200 грамм mix-салатов, добавляем 50 грамм помидоров "Черри", 150 граммов вареной телятины, 1 чайную дожку оливкового масла. Все перемешиваем.

Обед №2

1. Паста с куриным филе и пармезаном.

Отвариваем 150 грамм цельнозерновой пасты, заправляем ее сливочным маслом (10 грамм), добавляем ломтики запеченого куриного филе (100 грамм). Перед подачей натираем сверху 15 грамм пармезана.

Вкусная паста – отличный вариант для обеда / Фото Pixabay

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2. Творожный десерт с ягодами.

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150 грамм творога (2,5%) и 50 грамм свежих ягод взбиваем в блендере – вкусный и полезный десерт готов.

Творог с ягодами – вкусный десерт который можно приготовить за несколько минут / Фото Pixabay

Обед №3

1. Овощи-гриль со стейком из индейки.

На гриле или в духовке готовим овощи: по 100 грамм красного болгарского перца, грибов и кабачков и 50 грамм моркови. На разогретой сковороде – готовим филе. Добавляем специи по вкусу.

2. Зеленый салат с хлебцами.

Зеленые овощи нарезаем, смешиваем и заправляем оливковым маслом. Порция должна получиться не менее 200 грамм. К салату берем любимые хлебцы (50 грамм).