Как питаться, чтобы похудеть: 3 варианта правильного и вкусного обеда
В последние годы в тренде – правильное питание. Это не только полезно для здоровья, но и вкусно.
Источник:Инстаграм Оксаны Оробец
Три варианта сбалансированного обеда назвала абсолютная чемпионка мира по фитнесу Оксана Оробец.
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Какие есть принципы по составлению обеда: должны быть белки, должны быть углеводы, должны быть жиры, должны быть овощи. По этим принципам и приведу 3 примера обеда,
– отметила Оробец.
Обед №1
1. Крем-суп из брокколи.
250 грамм брокколи бросаем в кипящую воду на 5-7 минут. Готовую брокколи взбиваем в блендере, добавив 50 миллилитров воды, 100 миллилитров сливок 10%, соль, перец и 1 столовую ложку оливкового масла.
2. Теплый салат из телятины с брускеттами из темного хлеба.
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Берем 200 грамм mix-салатов, добавляем 50 грамм помидоров "Черри", 150 граммов вареной телятины, 1 чайную дожку оливкового масла. Все перемешиваем.
Обед №2
1. Паста с куриным филе и пармезаном.
Отвариваем 150 грамм цельнозерновой пасты, заправляем ее сливочным маслом (10 грамм), добавляем ломтики запеченого куриного филе (100 грамм). Перед подачей натираем сверху 15 грамм пармезана.
Вкусная паста – отличный вариант для обеда / Фото Pixabay
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2. Творожный десерт с ягодами.
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150 грамм творога (2,5%) и 50 грамм свежих ягод взбиваем в блендере – вкусный и полезный десерт готов.
Творог с ягодами – вкусный десерт который можно приготовить за несколько минут / Фото Pixabay
Обед №3
1. Овощи-гриль со стейком из индейки.
На гриле или в духовке готовим овощи: по 100 грамм красного болгарского перца, грибов и кабачков и 50 грамм моркови. На разогретой сковороде – готовим филе. Добавляем специи по вкусу.
2. Зеленый салат с хлебцами.
Зеленые овощи нарезаем, смешиваем и заправляем оливковым маслом. Порция должна получиться не менее 200 грамм. К салату берем любимые хлебцы (50 грамм).
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