Останніми рокамии у тренді – правильне харчування. Це не лише корисно для здоров'я, але і смачно.

Три варіанти збалансованого обіду назвала абсолютна чемпіонка світу з фітнесу Оксана Оробець.

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Які є принципи щодо складання обіду: мають бути білки, мають бути вуглеводи, мають бути жири, мають бути овочі. За цими принципами і приведу 3 приклади обіду,

– зазначила Оробець.

Обід №1

1. Крем-суп з брокколі.

250 грамів брокколі кидаємо у киплячу воду на 5-7 хвилин. Готову брокколі збиваємо у блендері, додавши 50 мілілітрів води, 100 мілілітрів вершків 10%, сіль, перець і 1 столову ложку оливкової олії.

Теплий салат з телятини з брускетами з темного хліба.

Беремо 200 грамів mix-салатів, додаємо 50 грамів помідорів "Черрі", 150 грамів вареної телятини, 1 чайну дожку оливкової олії. Все перемішуємо.

Обід №2

1. Паста з курячим філе і пармезаном​.

Відварюємо 150 грамів цільнозернової пасти, заправляємо її вершковим маслом (10 грамів), додаємо скибочки запеченого курячого філе (100 грамів). Перед подачею натираємо зверху 15 грамів пармезану.

Смачна паста – відмінний варіант для обіду / Фото Pixabay

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2. Сирний десерт з ягодами​.

150 грамів сиру (2,5%) і 50 грамів свіжих ягід збиваємо у блендері – смачний і корисний десерт готовий.

Сир з ягодами – смачний десерт, який можна приготувати за кілька хвилин / Фото Pixabay

Обід №3

1. Овочі-гриль зі стейком з індички.

На грилі або у духовці готуємо овочі: по 100 грамів червоного болгарського перцю, грибів і кабачків і 50 грамів моркви. На розігрітій сковороді – готуємо філе. Додаємо спеції за смаком.

2. Зелений салат з хлібцями.

Зелені овочі нарізаємо, змішуємо і заправляємо оливковою олією. Порція повинна вийти не менше, ніж 200 грамів. До салату беремо улюблені хлібці (50 грамів).