Ніколи не робіть так: помилки, які заважають вам схуднути назавжди
Багато чоловіків і жінки мріють назавжди позбутися від зайвої ваги, але досить часто роблять помилки, які заважають дійти до мети.
Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Чого не можна робити під час схуднення – розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.
Читайте Починаю худнути і зриваюся вечорами: що робити
У соцмережах усі хваляться фігурами, які пострункішали. Зірки, блогерки, подруги – всі худнуть! І тільки у вас цифра на вагах все та ж, що місяць або рік тому. Пропоную розібрати помилки, які ви допускаєте. Хибні уявлення ці дуже поширені! І саме вони заважають вам змінитися,
– зазначила Медушкіна.
Як не потрібно робити, щоб схуднути
- Якщо хочеш схуднути – треба їсти менше. За словами фітнес-експертки, таку пораду дає багато хто, але вона помилкова, оскільки це призведе до швидкого голоду і сили зникнуть.
- Весь день ви можете нічого не їсти, адже хочете схуднути. Однак увечері голод загострюється і ви починаєте їсти все підряд.
- Питний режим. Цей пункт є обов'язковим для всіх. Якщо ви не будете пити достатню кількість води – схуднути буде набагато складніше.
- Дієти. Якщо ви обмежуєте себе, то після закінчення дієти пускаєтеся в усі тяжкі. Це призводить до набору ваги.
Збалансоване харчування – один з найважливіших моментів для схуднення / Фото Pixabay
Цікаво Навіщо організму потрібні жири: факти, які має знати кожен
Впевнені, що якщо з'їсти торт у першій половині дня, то він не відкладеться на боках. І взагалі, можна об'їдатися скільки завгодно – головне до шостої вечора. Мабуть, до шести калорії менш калорійні, на вашу думку, не знаю,
– пояснила Медушкіна.
- Багато хто вважає, що якщо їсти грейфпрути, ананаси, селеру або ягоди Годжі, то точно вийде схуднути. Однак ця їжа не вмовить організм забути про іншу "неправильну" їжу.
- Якщо ви відмовляєте собі у смачній їжі і вживаєте, наприклад, тільки гречку, з часом вам це набридне і в хід піде фастфуд чи інша некорисна їжа.
Даєте собі обіцянки: всі, завтра починаю нове життя! Правильне харчування і тренування! Але з ранку проспали, день шалений, до вечора з ніг валитесь, не до нововведень. Ну, тоді з понеділка. Або з першого числа. Але – то гості, то чийсь день народження, то відпустка. І нове життя знову відкладається,
– назвала ще одну причину Катерина Медушкіна.
Поділитися новиною