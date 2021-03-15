Никогда не делайте так: ошибки, которые мешают вам похудеть навсегда
Многие мужчины и женщины мечтают навсегда избавиться от лишнего веса, но довольно часто совершают ошибки, которые мешают дойти к цели.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Чего нельзя делать во время похудения – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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В соцсетях все хвастаются постройневшими фигурами. Звезды, блогеры, подруги – все худеют! И только у вас цифра на весах все та же, что месяц или год назад. Предлагаю разобрать ошибки, которые вы допускаете. Заблуждения эти очень распространенные! И именно они мешают вам измениться,
– отметила Медушкина.
Как не нужно делать, чтобы похудеть
- Если хочешь похудеть – нужно есть меньше. По словам фитнес-эксперта, такой совет дают многие, но он ошибочный, так как это приведет к быстрому голоду и силы исчезнут.
- Весь день вы можете ничего не есть, ведь хотите похудеть. Однако вечером голод обостряется и вы начинаете есть все подряд.
- Питьевой режим. Этот пункт является обязательным для всех. Если вы не будете пить достаточное количество воды – похудеть будет гораздо сложнее.
- Диеты. Если вы ограничиваете себя, то после окончания диеты пускаетесь во все тяжкие. Это приводит к набору веса.
Сбалансированное питание – один из важнейших моментов для похудения / Фото Pixabay
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Уверены, что если съесть торт в первой половине дня, то он не отложится на боках. И вообще, можно объедаться сколько угодно – главное до шести вечера. Видимо, до шести калории менее калорийные, по-вашему, не знаю,
– пояснила Медушкина.
- Многие считают, что если есть грейфпруты, ананасы, сельдерей или ягоды Годжи, то точно получится похудеть. Однако эта еда не уговорит организм забыть о другой "неправильной" еде.
- Если вы отказываете себе во вкусной еде и употребляете, например, только гречку, со временем вам это надоест и в ход пойдет фастфуд или другая неполезная еда.
Даете себе обещания: все, завтра начинаю новую жизнь! ПП и тренировки! Но с утра проспали, день бешенный, к вечеру с ног валитесь, не до нововведений. Ну, тогда с понедельника. Или с первого числа. Но – то гости, то чей-то день рождения, то отпуск. И новая жизнь снова откладывается,
– назвала еще одну причину Екатерина Медушкина.
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