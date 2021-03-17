Как похудеть во время Великого поста без вреда для здоровья: важные рекомендации
Многие убеждены, что во время поста можно легко и быстро похудеть. Но по незнанию важных вещей о питании можно навредить своему организму.
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
Как отмечает диетолог Надежда Пахирко, опасность поста в том, что пища растительного происхождения очень бедная белками, а растительный белок усваивается человеком гораздо хуже, чем животный. И на это мало кто обращает внимание. Поэтому специалист подготовила ряд рекомендаций для тех, кто соблюдает пост и хочет сбросить лишние килограммы.
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Белок – это строительный материал всех наших клеток. А богатые белком продукты – это мясо, яйца, молочные продукты и рыба. И в период дефицита белка организм компенсирует его с мышц, которые уменьшаются, метаболизм замедляется, а жир откладывается быстрее,
– говорит Пахирко.
Следите, чтобы в каждом приеме пищи был растительный белок / Фото pixabay
Белок отвечает за сытость. И, как правило, во время поста постоянный голод люди заполняют простыми углеводами – большие порции картофеля, риса, макарон различных способов приготовления. И, конечно, хлеб и всякие сладости. Ведь организм постоянно голодный и требует регулярного поступления энергии. Избыток углеводов превращается в жир.
Как питаться сбалансировано во время поста
Диетолог говорит, важно следить, чтобы в каждом приеме пищи у вас были продукты, богатые растительным белком:
- Бобовые – нут, чечевица, фасоль.
- Соевые продукты – соевое мясо, соевое молоко, сыр тофу.
- Орешки, семечки – не переусердствуйте, там много жиров и калорий!
- Цельнозерновые продукты – хлеб, макароны, овсянка долгого приготовления, гречка, рис.
- Грибы, шпинат и авокадо тоже содержат немного белка.
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Идеально, если в пост можно рыбу и морепродукты. Это очень ценный источник белка и чрезвычайно полезных жиров,
– добавила врач.
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