Багато хто переконаний, що під час посту можна легко та швидко схуднути. Але через незнання важливих речей про харчування можна нашкодити своєму організму.

Як зазначає дієтологиня Надія Пахірко, небезпека посту у тому, що їжа рослинного походження дуже бідна білками, а рослинний білок засвоюється людиною набагато гірше, ніж тваринний. І на це мало хто звертає увагу. Тож фахівець підготувала низку рекомендацій для тих, хто дотримується посту і хоче скинути зайві кілограми.

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Білок – це будівельний матеріал всіх наших клітин. А найбагатші білком продукти – це м'ясо, яйця, молочні продукти та риба. І у період дефіциту білка організм компенсовує його з м'язів, які зменшуються, метаболізм сповільнюється, а жир відкладається швидше,

– говорить Пахірко.



Стежте, щоб у кожному прийомі їжі був рослинний білок / Фото pixabay

Білок відповідає за ситість. І, як правило, під час посту постійний голод люди заповнюють простими вуглеводами – великі порції картоплі, рису, макаронів різними способами приготування. І, звичайно, хліб і всякі солодощі. Адже організм постійно голодний і потребує регулярного надходження енергії. Надлишок вуглеводів перетворюється у жир.

Як харчуватися збалансовано під час посту

Дієтологиня каже, важливо стежити, щоб у кожному прийомі їжі у вас були продукти, багаті рослинним білком:

Бобові – нут, сочевиця, квасоля.

Соєві продукти – соєве м'ясо, соєве молоко, сир тофу.

Горішки, насіння – не перестарайтеся, там багато жирів і калорій!

Цільнозернові продукти – хліб, макарони, вівсянка довгого приготування, гречка, рис.

Гриби, шпинат та авокадо теж містять трохи білка.

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Ідеально, якщо в піст можна рибу і морепродукти. Це дуже цінне джерело білка і надзвичайно корисних жирів,

– додала лікарка.