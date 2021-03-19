Братья бодибилдеры решили провести эксперимент на своем рационе. Так, один из них покупал продукты только сегмента "люкс", а второй обращал внимание лишь на еду со скидкой. И вот как это повлияло на дальнейшие тренировки ребят.

Два спортсмена практически все в жизни делают совместно и одинаково. Они питаются по одной программе, занимаются вместе, и закупаются едой в супермаркете вместе. Однако братья решили провести экономический эксперимент. Старшему из них, Хадсону, выпало провести день, покупая только самые дешевые продукты. Младшему, Брэндону, повезло больше. Он должен был закупиться только дорогой едой.

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Один брат закупался дешевой едой, другой – дорогой / Фото youtube

Бодибилдеры покупали одни и те же продукты, но разница в цене была ощутимой. Закупались они в супермаркете одной сети. Разницу в выборе можно увидеть на примере простейших позиций:

Яйца

Хадсон 2,8 доллара

Брэндон: 10 долларов

Бекон из индейки

Хадсон: 2,3 доллара

Брэндон 7 долларов

Хлеб

Хадсон: 2,4 доллара

Брэндон 9 долларов.

Такое же соотношение цены и качества хранилось у братьев и при выборе всех продуктов, включая обед и ужин. На выходе из супермаркета Брэндон и Хадсон сравнили, сколько каждый из них потратил на еду. Если у старшего вышло всего 50 долларов, то младший потратил на еду с премиального сегмента практически в пять раз больше – 290 долларов.



Цена и качество продуктов повлияла на производительность ребят / Фото youtube

Вернувшись домой, братья начали готовить. На завтрак Брэндон приготовил себе омлет с жареным беконом, а Хадсон – запеченный бекон с цельнозерновым хлебом и арахисовым маслом. На обед Хадсону выпало лакомиться булочками с консервированным тунцом и сыром, которые просто не лезли в рот. В то же время Брэндон наслаждался свежей рыбой с благородным сыром.

Продукты из разных ценовых сегментов странно повлияли и на самочувствие, и на продуктивность экспериментаторов во время занятия спортом. Хадсону тренировка далась очень тяжело. Он быстро покраснел и покрылся потом. По его словам, он не мог избавиться от ощущения, что переполнен пищей, которая просто не дает его телу работать. Вместе с тем Брэндон не только с легкостью делал упражнения, но и находил время позировать для селфи. Он чувствовал себя идеально.



Дешевая еда не дала бодибилдеров необходимой силы для тренировки / Фото youtube

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Выводы братья сделали уже вместе. Хадсон отметил, что дешевая еда хотя и дает чувство насыщения, но сил не добавляет никаких. Брэндон же был в восторге от своего рациона в этот день, однако уточнил, что не каждый человек может питаться подобным образом.