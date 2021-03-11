Как накачать пресс, не ложась на пол: упражнения, о которых вы не знали
Многие хотят иметь идеальный пресс, но не все знают, что можно делать упражнения в домашних условиях, даже не ложась на пол.
Источник:Инстаграм Айнур Пахнюк
Интересную тренировку показала мастер спорта по художественной гимнастике, бронзовый призер чемпионата Европы Айнур Пахнюк.
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Пресс, не ложась на пол. Через 3 месяца лето – пора начинать работать, чтобы потом не жалеть, что не успели. Вот вам легкие и эффективные при правильном выполнении упражнения,
– отметила Пахнюк.
Подробнее о комплексе
Все упражнения необходимо выполнять в быстром темпе по 20-30 раз (в зависимости от подготовки).
Красивый пресс можно сделать, даже занимаясь стоя / Фото krfps
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Вся тренировка выполняется в 3 подхода. Между упражнениями делаем по 10 секунд отдыха.
Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео:
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