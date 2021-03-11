Многие хотят иметь идеальный пресс, но не все знают, что можно делать упражнения в домашних условиях, даже не ложась на пол.

Интересную тренировку показала мастер спорта по художественной гимнастике, бронзовый призер чемпионата Европы Айнур Пахнюк.

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Пресс, не ложась на пол. Через 3 месяца лето – пора начинать работать, чтобы потом не жалеть, что не успели. Вот вам легкие и эффективные при правильном выполнении упражнения,

– отметила Пахнюк.

Подробнее о комплексе

Все упражнения необходимо выполнять в быстром темпе по 20-30 раз (в зависимости от подготовки).

Важно: выполняя упражнение в планке, спину нужно держать ровно, не выпячивая ягодицы и не проваливая поясницу.

Красивый пресс можно сделать, даже занимаясь стоя / Фото krfps

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Вся тренировка выполняется в 3 подхода. Между упражнениями делаем по 10 секунд отдыха.

Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео: