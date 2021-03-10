Всем, кто занимается спортом известно, что перед тренировкой необходимо сделать разминку. Это позволит подготовить тело к нагрузкам.

Как правильно разогреться перед тренировкой – показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Активный разогрев перед тренировкой:

Подготовит нервную систему к нагрузкам.

Разогреет мышцы и связки.

Повысит частоту сердечных сокращений.

Морально подготовит к дальнейшей работе.

Для того чтобы размять мышцы и подготовиться к упражнениям, достаточно разминки в тчеение 7-10 минут.

Качественная разминка должна быть перед каждой тренировкой / Фото beginogi

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Упражнения для разогрева будут зависеть от того, какая именно тренировка вам предстоит. Конечно, разогреваем все тело, но основной акцент можно сделать над теми группами мышц, на которые ляжет основная нагрузка,

– пояснила Евгения Самойлова.

По словам фитнес-тренера, такой вариант разогрева можно использовать перед тренировкой ногой.

Каждое упражнение выполняем по 40 секунд без перерыва. Всего делаем 3 круга.

Как разогреться перед тренировкой – смотрите на видео: