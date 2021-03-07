Как тренировать ягодицы дома и в зале: мастер спорта показала видео
Каждая женщина мечтает быть в прекрасной форме. Для этого кто-то занимается в домашних условиях, кто-то – в тренажерном зале.
Источник:Инстаграм Екатерины Кононовой
Как выполнять упражения дома и в зале, и чем они отличаются – показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.
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Какие упражнения входят в тренировку
По словам Кононовой, каждое упражнение выполняем по 15-20 раз в 3-4 подхода.
Сет №1
- Тяга сумо.
- Ягодичный мост.
Сет №2
- Разведение бедер по принципу полупирамиды.
Принцип пирамиды – увеличиваем вес от подхода к подхода, при этом сокращая количество повторений. Полупирамида – дошли до максимального веса и остановились. В зале увеличиваем рабочий вес. В домашних условиях используем резинку с большим сопротивлением,
– пояснила мастер спорта.
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Красивые ягодицы можно сделать даже в домашних условиях / Фото freepik
По словам Кононовой, необходимо выполнить 15-20 раз с резинкой с минимальным сопротивлением. После этого меняем резинку на среднее сопротивление, делаем еще 10-15 раз и далее берем резинку с максимальным сопротивлением и делаем еще 5-10 повторений.
Это считается одним подходом (выполняем 3-4 подхода).
Сет №3
- Становая тяга.
- Сгибание на бицепс бедра стоя.
Технику выполнения упражнений смотрите на видео:
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