Каждая женщина мечтает быть в прекрасной форме. Для этого кто-то занимается в домашних условиях, кто-то – в тренажерном зале.

Как выполнять упражения дома и в зале, и чем они отличаются – показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.

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Какие упражнения входят в тренировку

По словам Кононовой, каждое упражнение выполняем по 15-20 раз в 3-4 подхода.

Сет №1

Тяга сумо. Ягодичный мост.

Сет №2

Разведение бедер по принципу полупирамиды.

Принцип пирамиды – увеличиваем вес от подхода к подхода, при этом сокращая количество повторений. Полупирамида – дошли до максимального веса и остановились. В зале увеличиваем рабочий вес. В домашних условиях используем резинку с большим сопротивлением,

– пояснила мастер спорта.

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Красивые ягодицы можно сделать даже в домашних условиях / Фото freepik

По словам Кононовой, необходимо выполнить 15-20 раз с резинкой с минимальным сопротивлением. После этого меняем резинку на среднее сопротивление, делаем еще 10-15 раз и далее берем резинку с максимальным сопротивлением и делаем еще 5-10 повторений.

Это считается одним подходом (выполняем 3-4 подхода).

Сет №3

Становая тяга. Сгибание на бицепс бедра стоя.

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: