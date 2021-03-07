YouTube-блогер и бодибилдер из Австралии Зак Перна любит проводить спортивные эксперименты. И с наступлением весны мужчина решил попробовать сдать все школьные нормативы по физкультуре. Но результаты его изрядно удивили.

Как известно, в комплекс спортивных нормативов в школе входит несколько дисциплин: бег на расстояние (1,6 километра) подъем туловища из положения лежа; отжимание; прыжок в длину с места; наклон вперед сидя; спринт на 50 метров.

Это интересно Всю жизнь делали неправильно: девушка шокировала сеть выполнением популярного упражнения – видео

Я боялся их, когда был ребенком. Они были моим ночным кошмаром. Я помню, как выполнял беговые упражнения просто пешком, настолько мне было неприятно это,

– вспоминает Зак.



Зак ненавидел сдавать нормативы в школе / Фото youtube

Свой экзамен по физкультуре спортсмен начал с бега на 1,6 километра. Преодолел Перна дистанцию ​​за 7 минут и 45 секунд. А это – показатель 11-летнего подростка. После этого бодибилдер приступил к упражнению на пресс. Заку вновь удалось добиться нормы 11-ричннои ребенка, что разочаровало спортсмена. Но во время сдачи норматива на отжимания, у мужчины поднялась самооценка, ведь среди результатов он своего не нашел – в таблице максимальным показателем было 29 отжиманий, что значительно превзошел Зак.

Следующий этап – прыжок с места, который порадовал бодибилдера больше, чем предыдущие упражнения. Его результат – 2,25 метра – отвечал показателю выше среднего для 16-летнего школьника. С растяжкой у него также все хорошо – результат опять выше среднего для 16-летнего подростка.



В отжиме спортсмен перевыполнил норматив / Фото youtube

Последний норматив – 50-метровый спринт. Спортсмену нужно было как можно быстрее преодолеть это расстояние. Сделав последний рывок, блоггер пробежал дистанцию за 9 секунд. Парень сравнил свой результат с нормами и снова не смог сдержать улыбку. Этот показатель был в самом низу таблички для 11-летних.

Читайте также Гибридная тренировка в домашних условиях: что это такое и как выполнять

Помните: вы всегда можете неплохо заработать на фитнесе, даже если на физкультуре вы были не отличником,

– такой шутливый вывод сделай Зак Перна.