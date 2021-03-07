YouTube-блогер і бодибілдер з Австралії Зак Перна любить проводити спортивні експерименти. І з настанням весни чоловік вирішив спробувати здати всі шкільні нормативи з фізкультури. Але результати його неабияк здивували.

Як відомо, у комплекс спортивних нормативів у школі входить кілька дисциплін: біг на відстань (1,6 кілометра); підйом тулуба з положення лежачи; віджимання; стрибок в довжину з місця; нахил вперед сидячи; спринт на 50 метрів.

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Я боявся їх, коли був дитиною. Вони були моїм нічним кошмаром. Я пам'ятаю, як виконував бігові вправи просто пішки, настільки мені було неприємно це,

– згадує Зак.



Зак ненавидів здавати нормативи у школі / Фото youtube

Свій іспит з фізкультури спортсмен почав з бігу на 1,6 кілометра. Подолав Перна дистанцію за 7 хвилин і 45 секунд. А це – показник 11-річного підлітка. Після цього бодибілдер приступив до вправи на прес. Заку знову вдалося домогтися норми 11-річнної дитини, що розчарувало спортсмена. Але під час здачі нормативу на віджимання, у чоловіка піднялася самооцінка, адже серед результатів він свого не знайшов – у таблиці максимальним показником було 29 віджимань, що значно перевершив Зак.

Наступний етап – стрибок з місця, який порадував бодибілдера більше, ніж попередні вправи. Його результат – 2,25 метра – відповідав показнику вище середнього для 16-річного школяра. З розтяжкою у нього також все добре – результат знову вище середнього для 16-річного підлітка.



У віджиманні спортсмен перевиконав норматив / Фото youtube

Останній норматив – 50-метровий спринт. Спортсмену потрібно було якомога швидше подолати цю відстань. Зробивши останній ривок, блогер пробіг дистанцію за 9 секунд. Хлопець порівняв свій результат з нормами і знову не зміг стримати посмішку. Цей показник був у самому низу таблички для 11-річних.

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Пам'ятайте: ви завжди можете непогано заробити на фітнесі, навіть якщо на фізкультурі ви були не відмінником,

– такий жартівливий висновок зроби Зак Перна.