Кожна жінка мріє бути у прекрасній формі. Для цього хтось займається у домашніх умовах, хтось – у тренажерному залі.

Як виконувати вправи вдома і в залі, і чим вони відрізняються – показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

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Які вправи входять у тренування

За словами Кононової, кожну вправу виконуємо по 15-20 разів у 3-4 підходи.

Сет №1

Тяга сумо. Сіднични міст.

Сет №2

Розведення стегон за принципом напівпіраміди.

Принцип піраміди – збільшуємо вагу від підходу до підходу, при цьому скорочуючи кількість повторень. Напівпіраміда – дійшли до максимальної ваги і зупинилися. У залі збільшуємо робочий вагу. У домашніх умовах використовуємо гумку з великим опором,

– пояснила майстриня спорту.

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Красиві сідниці можна зробити навіть у домашніх умовах / Фото freepik

За словами Кононової, необхідно виконати 15-20 разів з гумкою з мінімальним опором. Після цього міняємо гумку на середній опір, робимо ще 10-15 разів і далі беремо гумку з максимальним опором і робимо ще 5-10 повторень. Це вважається одним підходом (виконуємо 3-4 підходи).

Сет №3

Станова тяга. Згинання на біцепс стегна стоячи.

Техніку виконання вправ дивіться на відео​: