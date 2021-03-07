Як тренувати сідниці вдома і у залі: майстриня спорту показала відео
Кожна жінка мріє бути у прекрасній формі. Для цього хтось займається у домашніх умовах, хтось – у тренажерному залі.
Джерело:Інстаграм Катерини Кононової
Як виконувати вправи вдома і в залі, і чим вони відрізняються – показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
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Які вправи входять у тренування
За словами Кононової, кожну вправу виконуємо по 15-20 разів у 3-4 підходи.
Сет №1
- Тяга сумо.
- Сіднични міст.
Сет №2
- Розведення стегон за принципом напівпіраміди.
Принцип піраміди – збільшуємо вагу від підходу до підходу, при цьому скорочуючи кількість повторень. Напівпіраміда – дійшли до максимальної ваги і зупинилися. У залі збільшуємо робочий вагу. У домашніх умовах використовуємо гумку з великим опором,
– пояснила майстриня спорту.
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Красиві сідниці можна зробити навіть у домашніх умовах / Фото freepik
За словами Кононової, необхідно виконати 15-20 разів з гумкою з мінімальним опором. Після цього міняємо гумку на середній опір, робимо ще 10-15 разів і далі беремо гумку з максимальним опором і робимо ще 5-10 повторень. Це вважається одним підходом (виконуємо 3-4 підходи).
Сет №3
- Станова тяга.
- Згинання на біцепс стегна стоячи.
Техніку виконання вправ дивіться на відео:
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