Как быстро накачать трицепс дома: видео простого упражнения
Фитнесс-тренерка Катя Качан показала легкое упражнение "Разгибание рук из-за головы". Эти движения рассчитаны на трехглавную мышцу руки, которая отвечает за разгибание конечности.
Источник:инстаграм Кати Качан
Как отмечает тренерка, при выполнении упражнения без дополнительной нагрузки мы надаем легкого тонуса мышцам. Но можно заниматься с нагрузкой (гантели, бодибар, фитнес-резинки), что позволит увеличить мышцы и нарастить силу.
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Как правильно выполнять упражнение
- Встаньте прямо, ноги на ширине бедра.
- Исходное положение – руки за головой согнуты в локтях.
- Выдыхая полностью, разгибайте руки.
- Вдыхая, вернитесь в исходное положение.
Выполняйте упражнение в 3 подхода по 15 – 20 повторений. Отдых между подходами – 1 минута,
– рекомендует Катя Качан.
Выполняя упражнение обратите внимание на локти при разгибании рук, они должны быть на ширине плеч, руки параллельны друг другу в верхнем положении. Разгибание в локте выполняйте медленно и контролируемо, без резких движений.
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