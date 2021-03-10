Фитнесс-тренерка Катя Качан показала легкое упражнение "Разгибание рук из-за головы". Эти движения рассчитаны на трехглавную мышцу руки, которая отвечает за разгибание конечности.

Как отмечает тренерка, при выполнении упражнения без дополнительной нагрузки мы надаем легкого тонуса мышцам. Но можно заниматься с нагрузкой (гантели, бодибар, фитнес-резинки), что позволит увеличить мышцы и нарастить силу.

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Как правильно выполнять упражнение

Встаньте прямо, ноги на ширине бедра. Исходное положение – руки за головой согнуты в локтях. Выдыхая полностью, разгибайте руки. Вдыхая, вернитесь в исходное положение.

Выполняйте упражнение в 3 подхода по 15 – 20 повторений. Отдых между подходами – 1 минута,

– рекомендует Катя Качан.

Выполняя упражнение обратите внимание на локти при разгибании рук, они должны быть на ширине плеч, руки параллельны друг другу в верхнем положении. Разгибание в локте выполняйте медленно и контролируемо, без резких движений.

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Важно! Дополнительную нагрузку добавляйте постепенно, это позволит избежать травмирования.