Крепатура: почему возникает боль после тренировки и как помочь организму восстановиться
Перенапряжение мышц во время тренировок может привести к крепатуре. Из-за микроразрыва в мышечной ткани возникает воспалительная реакция, на которую реагирует иммунная система, чтобы восстановить повреждение организма. Есть несколько вещей, которые помогут восстановиться после тяжелой тренировки.
Источник:Рopsugar
Болезненность мышц также может быть вызвана новыми движениями, которые ваш мозг не распознает. Вот почему важно начинать свои тренировки со специалистами, такими как физиотерапевт или физиолог. Когда мы входим в тренировочный режим, мы должны быть терпеливыми и к процессу восстановления мышц.
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О болезненности мышц
Нормальная болезненность мышц ощущается на протяжении 24–48 часов после тренировки, в некоторых случаях она длится 72 часа. Конечно, есть и более серьезные случаи и это может быть признаком рабдомиолизма. Когда в результате травматического повреждения в вашу кровь попадает большое количество белка, называемого миоглобином, что может привести к повреждению почек. Хотя это случается редко, важно следить за тем, чтобы болезненные ощущения со временем исчезали.
Боль в мышцах возникает из-за перегрузки / Фото pexels
В конце концов, болезненность не должна мешать вам тренироваться или выполнять повседневную работу. И если вы испытываете боль через 1–2 дня после физической нагрузки, возможно, вы просто переборщили и ваш организм нуждается в большем отдыхе, чем обычно.
Как восстановиться после тяжелой тренировки
Из-за болезненности мышц ваши тренировки должны быть составлены таким образом, чтобы не напрягать болезненные места. То есть, если у вас крепатура в ногах, на следующем занятии лучше тренировать верхнюю часть тела. Важно двигаться, даже когда болит, чтобы улучшить кровоток и кровообращение. Однако, не стоит тренироваться каждый день, если вы, конечно, не профессиональный спортсмен.
Есть несколько вещей, которые могут помочь минимизировать болезненность и быстрее пройти фазы восстановления.
Сон
Ваше тело нуждается в качественном глубоком сне, чтобы выделять гормоны и восстанавливать мышцы. Вы должны спать 7–9 часов в сутки.
Сон поможет вашему организму восстановиться / Фото pexels
Надлежащая гидратация
Поскольку во время тренировки вы теряете электролиты, важно их заменить, чтобы обеспечить надлежащую гидратацию. Электролиты представляют собой соли, которые необходимы для функции клеток и органов в организме. Они включают калий, натрий и магний, которые помогают вам максимально использовать воду. Электролиты помогают урегулировать функцию мышц и нервов в организме.
Хорошее питание
Пополните ваш организм полезными углеводами и потребляйте продукты с высококачественным белком. Так вы уменьшите болезненность мышц и поможете восстановиться волокнам, которые были расщеплены во время упражнений.
Правильное питание поможет вам восстановиться после тренировок / Фото pexels
Пенопластовый валик
Этот легкий пенопластовый валик поможет вашему телу перейти к состоянию восстановления. Его действие можно сравнить с массажем, который заставляет напряженную мышцу расслабиться, повышая производительность и гибкость.
Есть много обучающих видеоматериалов, которые помогут вам правильно заниматься с пенопластовым валиком. Однако, если у вас есть некоторые проблемы со здоровьем, особенно с костями или суставами, вы должны сначала обратиться к врачу.
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Движение
Наконец, никогда не стоит недооценивать простую прогулку. Ходьба и даже движения низкой интенсивности могут улучшить кровоток и кровообращение и ваши мышцы быстрее вернутся в нормальное состояние.
Обычная прогулка поможет вам восстановиться после тяжелой тренировки / Фото pexels
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