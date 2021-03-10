Перенапряжение мышц во время тренировок может привести к крепатуре. Из-за микроразрыва в мышечной ткани возникает воспалительная реакция, на которую реагирует иммунная система, чтобы восстановить повреждение организма. Есть несколько вещей, которые помогут восстановиться после тяжелой тренировки.

Болезненность мышц также может быть вызвана новыми движениями, которые ваш мозг не распознает. Вот почему важно начинать свои тренировки со специалистами, такими как физиотерапевт или физиолог. Когда мы входим в тренировочный режим, мы должны быть терпеливыми и к процессу восстановления мышц.

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О болезненности мышц

Нормальная болезненность мышц ощущается на протяжении 24–48 часов после тренировки, в некоторых случаях она длится 72 часа. Конечно, есть и более серьезные случаи и это может быть признаком рабдомиолизма. Когда в результате травматического повреждения в вашу кровь попадает большое количество белка, называемого миоглобином, что может привести к повреждению почек. Хотя это случается редко, важно следить за тем, чтобы болезненные ощущения со временем исчезали.



Боль в мышцах возникает из-за перегрузки / Фото pexels

В конце концов, болезненность не должна мешать вам тренироваться или выполнять повседневную работу. И если вы испытываете боль через 1–2 дня после физической нагрузки, возможно, вы просто переборщили и ваш организм нуждается в большем отдыхе, чем обычно.

Как восстановиться после тяжелой тренировки

Из-за болезненности мышц ваши тренировки должны быть составлены таким образом, чтобы не напрягать болезненные места. То есть, если у вас крепатура в ногах, на следующем занятии лучше тренировать верхнюю часть тела. Важно двигаться, даже когда болит, чтобы улучшить кровоток и кровообращение. Однако, не стоит тренироваться каждый день, если вы, конечно, не профессиональный спортсмен.

Есть несколько вещей, которые могут помочь минимизировать болезненность и быстрее пройти фазы восстановления.

Сон

Ваше тело нуждается в качественном глубоком сне, чтобы выделять гормоны и восстанавливать мышцы. Вы должны спать 7–9 часов в сутки.



Сон поможет вашему организму восстановиться / Фото pexels

Надлежащая гидратация

Поскольку во время тренировки вы теряете электролиты, важно их заменить, чтобы обеспечить надлежащую гидратацию. Электролиты представляют собой соли, которые необходимы для функции клеток и органов в организме. Они включают калий, натрий и магний, которые помогают вам максимально использовать воду. Электролиты помогают урегулировать функцию мышц и нервов в организме.

Хорошее питание

Пополните ваш организм полезными углеводами и потребляйте продукты с высококачественным белком. Так вы уменьшите болезненность мышц и поможете восстановиться волокнам, которые были расщеплены во время упражнений.

Правильное питание поможет вам восстановиться после тренировок / Фото pexels

Пенопластовый валик

Этот легкий пенопластовый валик поможет вашему телу перейти к состоянию восстановления. Его действие можно сравнить с массажем, который заставляет напряженную мышцу расслабиться, повышая производительность и гибкость.

Есть много обучающих видеоматериалов, которые помогут вам правильно заниматься с пенопластовым валиком. Однако, если у вас есть некоторые проблемы со здоровьем, особенно с костями или суставами, вы должны сначала обратиться к врачу.

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Движение

Наконец, никогда не стоит недооценивать простую прогулку. Ходьба и даже движения низкой интенсивности могут улучшить кровоток и кровообращение и ваши мышцы быстрее вернутся в нормальное состояние.



Обычная прогулка поможет вам восстановиться после тяжелой тренировки / Фото pexels