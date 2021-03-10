Крепатура: чому виникає біль після тренування і як допомогти організму відновитися
Перевантаження м’язів під час тренувань може призвести до крепатури. Через мікророзриви у м’язовій тканині виникає запальна реакція, на яку реагує імунна система, щоб відновити пошкодження організму. Є кілька речей, які допоможуть відновитися після важкого тренування.
Джерело:Рopsugar
Хворобливість м’язів також може бути спричинена новими рухами, який ваш мозок не розпізнає. Ось чому важливо починати свої тренування зі спеціалістами, таким як фізіотерапевт або фізіолог. Коли ми входимо у тренувальний режим, ми повинні бути терплячими і до процесу відновлення м’язів.
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Про хворобливість м’язів
Нормальна хворобливість м’язів відчувається впродовж 24 – 48 годин після тренування, в деяких випадках вона триває 72 години. Звичайно, є й більш серйозні випадки і це може бути ознакою рабдоміолізму. Коли внаслідок травматичного пошкодження у вашу кров потрапляє велика кількість білка, який називається міоглобіном, що може призвести до пошкодження нирок. Хоча це трапляється рідко, важливо стежити за тим, щоб хворобливі відчуття з часом зникали.
Біль у м'язах виникає через перевантаження / Фото pexels
Зрештою, болючість не повинна заважати вам тренуватися або виконувати повсякденну роботу. І якщо ви відчуваєте біль через 1 – 2 дні після фізичного навантаження, можливо, ви просто "переборщили" і ваш організм потребує більше відпочинку, ніж зазвичай.
Як відновитися після важкого тренування
Через хворобливість м’язів, ваші тренування повинні бути змодифікованими таким чином, щоб не напружувати болючі місця. Тобто, якщо у вас крепатура в ногах, на наступному занятті краще тренувати верхню частину тіла. Важливо рухатися, навіть коли болить, щоб покращити кровотік і кровообіг. Однак, не варто тренуватися кожного дня, якщо ви, звичайно, не професійний спортсмен.
Є кілька речей, які можуть допомогти мінімізувати хворобливість і швидше пройти фази відновлення.
Сон
Ваше тіло потребує якісного глибокого сну, щоб виділяти гормони і відновлювати м'язи. Ви повинні спати 7 – 9 годин на добу.
Сон допоможе вашому організму відновитися / Фото pexels
Належна гідратація
Оскільки під час тренування ви втрачаєте електроліти, важливо їх замінити, щоб забезпечити належну гідратацію. Електроліти являють собою солі, які необхідні для функції клітин і органів в організмі. Вони включають калій, натрій і магній, які допомагають вам максимально використовувати воду. Електроліти допомагають врегулювати функцію м'язів і нервів в організмі.
Добре харчування
Поповніть ваш організм корисними вуглеводами та споживайте продукти з високоякісним білком. Так ви зменшите хворобливість м’язів та допоможете відновитися волокнам, які були розщеплені під час вправ.
Правильне харчування допоможе вам відновитися після тренувань / Фото pexels
Пінопластовий валик
Цей легкий пінопластовий валик допоможе вашому тілу перейти до стану відновлення. Його дію можна порівняти з масажем, який змушує напружений м'яз розслабитися, підвищуючи продуктивність та гнучкість.
Є багато навчальних відеоматеріалів, які допоможуть вам правильно займатися з пінопластовим валиком. Однак, якщо ви маєте певні проблеми зі здоров'ям, зокрема з кістками чи суглобами, вам слід спочатку звернутися до лікаря.
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Рух
Нарешті, ніколи не варто недооцінювати просту прогулянку. Ходьба і навіть рухи низької інтенсивності можуть покращити кровотік і кровообіг, від чого ваші м’язи швидше повернуться у нормальний стан.
Звичайна прогулянка допоможе вам відновитися після важкого тренування / Фото pexels
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