Перевантаження м’язів під час тренувань може призвести до крепатури. Через мікророзриви у м’язовій тканині виникає запальна реакція, на яку реагує імунна система, щоб відновити пошкодження організму. Є кілька речей, які допоможуть відновитися після важкого тренування.

Хворобливість м’язів також може бути спричинена новими рухами, який ваш мозок не розпізнає. Ось чому важливо починати свої тренування зі спеціалістами, таким як фізіотерапевт або фізіолог. Коли ми входимо у тренувальний режим, ми повинні бути терплячими і до процесу відновлення м’язів.

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Про хворобливість м’язів

Нормальна хворобливість м’язів відчувається впродовж 24 – 48 годин після тренування, в деяких випадках вона триває 72 години. Звичайно, є й більш серйозні випадки і це може бути ознакою рабдоміолізму. Коли внаслідок травматичного пошкодження у вашу кров потрапляє велика кількість білка, який називається міоглобіном, що може призвести до пошкодження нирок. Хоча це трапляється рідко, важливо стежити за тим, щоб хворобливі відчуття з часом зникали.



Біль у м'язах виникає через перевантаження / Фото pexels

Зрештою, болючість не повинна заважати вам тренуватися або виконувати повсякденну роботу. І якщо ви відчуваєте біль через 1 – 2 дні після фізичного навантаження, можливо, ви просто "переборщили" і ваш організм потребує більше відпочинку, ніж зазвичай.

Як відновитися після важкого тренування

Через хворобливість м’язів, ваші тренування повинні бути змодифікованими таким чином, щоб не напружувати болючі місця. Тобто, якщо у вас крепатура в ногах, на наступному занятті краще тренувати верхню частину тіла. Важливо рухатися, навіть коли болить, щоб покращити кровотік і кровообіг. Однак, не варто тренуватися кожного дня, якщо ви, звичайно, не професійний спортсмен.

Є кілька речей, які можуть допомогти мінімізувати хворобливість і швидше пройти фази відновлення.

Сон

Ваше тіло потребує якісного глибокого сну, щоб виділяти гормони і відновлювати м'язи. Ви повинні спати 7 – 9 годин на добу.



Сон допоможе вашому організму відновитися / Фото pexels

Належна гідратація

Оскільки під час тренування ви втрачаєте електроліти, важливо їх замінити, щоб забезпечити належну гідратацію. Електроліти являють собою солі, які необхідні для функції клітин і органів в організмі. Вони включають калій, натрій і магній, які допомагають вам максимально використовувати воду. Електроліти допомагають врегулювати функцію м'язів і нервів в організмі.

Добре харчування

Поповніть ваш організм корисними вуглеводами та споживайте продукти з високоякісним білком. Так ви зменшите хворобливість м’язів та допоможете відновитися волокнам, які були розщеплені під час вправ.



Правильне харчування допоможе вам відновитися після тренувань / Фото pexels

Пінопластовий валик

Цей легкий пінопластовий валик допоможе вашому тілу перейти до стану відновлення. Його дію можна порівняти з масажем, який змушує напружений м'яз розслабитися, підвищуючи продуктивність та гнучкість.

Є багато навчальних відеоматеріалів, які допоможуть вам правильно займатися з пінопластовим валиком. Однак, якщо ви маєте певні проблеми зі здоров'ям, зокрема з кістками чи суглобами, вам слід спочатку звернутися до лікаря.

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Рух

Нарешті, ніколи не варто недооцінювати просту прогулянку. Ходьба і навіть рухи низької інтенсивності можуть покращити кровотік і кровообіг, від чого ваші м’язи швидше повернуться у нормальний стан.



Звичайна прогулянка допоможе вам відновитися після важкого тренування / Фото pexels