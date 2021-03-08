Пожилая женщина из Германии поражает своей физической подготовкой. Спортивная бабушка покоряет интернет роликами, на которых умело тренируется и танцует. А компанию ей составляет ее 82-летний муж.

Скука во время самоизоляции подтолкнула Эрику Ришко на регистрацию в TikTok, поэтому с начала прошлогоднего карантина женщина активно ведет свой блог о фитнесе. Аккаунт стал настолько успешным, что сейчас на него подписано уже почти 135 миллионов человек.

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По словам спортсменки, она и не подозревала, что ее видео могут быть интересны такому огромному количеству людей. Эрика по настоящее время радуется каждому положительному комментарию, которых немало оставляют пользователи под каждым постом.

Прежде всего, мне очень нравится тикток, это очень весело. Во-вторых, я люблю челленджи, и мне действительно нравятся дуэты, а также все эти замечательные комментарии, которые, в свою очередь, мотивируют меня публиковать больше видео. Кроме того, теперь я действительно надеюсь вдохновить людей быть более активными независимо от их возраста,

– говорит женщина.

Но интересно то, что женщина в юности была равнодушной к спорту. А сейчас она и тренируется, и танцует со своим на год старше мужем, и выполняет множество сложных упражнений.

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Моя дочь записала меня в тренажерный зал, когда мне было 55, и с тех пор я регулярно занимаюсь спортом. Мне нравится все: подвесной тренинг, DeepWork, спин-классы, тяжелая атлетика, пилатес, йога и функциональный фитнес. Если бы мне пришлось выбирать, то это были бы функциональные тренировки,

– рассказывает Эрики.

Вот несколько роликов из тренировок 81-летней немки: