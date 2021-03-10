Всім, хто займається спортом відомо, що перед тренуванням необхідно зробити розминку. Це дозволить підготувати тіло до навантажень.

Як правильно розігрітися перед тренуванням – показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Активний розігрів перед тренуванням:

Підготує нервову систему до навантажень.

Розігріє м'язи і зв'язки.

Підвищить частоту серцевих скорочень.

Морально підготує до подальшої роботи.

Для того щоб розім'яти м'язи і підготуватися до вправ, достатньо розминки протягом 7-10 хвилин.​

Якісна розминка повинна бути перед кожним тренуванням / Фото beginogi

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Вправи для розігріву будуть залежати від того, яке саме тренування буде. Звичайно, розігріваємо все тіло, але основний акцент можна зробити над тими групами м'язів, на які ляже основне навантаження,

– пояснила Євгенія Самойлова.

За словами фітнес-тренерки, такий варіант розігріву можна використовувати перед тренуванням ногою.

Кожну вправу виконуємо по 40 секунд без перерви. Всього робимо 3 кола.

Як розігрітися перед тренуванням – дивіться на відео: