Создаем плоский живот: огненная тренировка попала на видео
Каждая девушка мечтает о стройной фигуре и плоском животе. Добиться отличного результата можно даже в домашних условиях.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Эффективную тренировку показала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Огненная тренировочка для плоского и красивого живота – отличное начало дня!
– отметила Медушкина.
Из чего состоит тренировка
1. Боковая планка с раскрытием груди
Это статико-динамическое упражнение тонизирует мышцы, которые отвечающие за подтянутую талию, и укрепляет стенку живота. По словам Медушкиной, увидеть эффект можно сразу после тренировки. Выполняем по 10-12 раз на каждую сторону в 3 подхода.
2. Кранч в постоянном напряжении
Упражнение активизирует мощный приток крови в проблемную область живота. При этом оно безопасно для поясницы. Делаем минимум по 12 раз (смотрим по мышцам) в 3 подхода.
Можно перейти полностью в подъем на статическом напряжении в конце и "добить" мышечное волокно,
– добавила Медушкина.
Красивая талия – это реально, если делать правильные упражнения / Фото Pixabay
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3. Скалолаз
Сочетание статики и динамики дает самый заметный результат по эстетике тела. Организм развивает одновременно и силу, и выносливость, а значит ваши мышцы будут дольше держаться в тонусе. Это, в том числе, способствует контролю в поглощении еды, ведь если животу некуда растягиваться – то и чувство насыщения приходит раньше, чем у тех, кто после объедания расстегивает штаны,
– подчеркнула фитнес-эксперт.
Это упражнение делаем в 2-3 подхода по 8-12 раз.
Технику выполнения упражнений смотрите на видео:
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