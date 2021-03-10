Каждая девушка мечтает о стройной фигуре и плоском животе. Добиться отличного результата можно даже в домашних условиях.

Эффективную тренировку показала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Огненная тренировочка для плоского и красивого живота – отличное начало дня!

– отметила Медушкина.

Из чего состоит тренировка

1. Боковая планка с раскрытием груди

Это статико-динамическое упражнение тонизирует мышцы, которые отвечающие за подтянутую талию, и укрепляет стенку живота. По словам Медушкиной, увидеть эффект можно сразу после тренировки. Выполняем по 10-12 раз на каждую сторону в 3 подхода.

2. Кранч в постоянном напряжении

Упражнение активизирует мощный приток крови в проблемную область живота. При этом оно безопасно для поясницы. Делаем минимум по 12 раз (смотрим по мышцам) в 3 подхода.

Можно перейти полностью в подъем на статическом напряжении в конце и "добить" мышечное волокно,

– добавила Медушкина.

Красивая талия – это реально, если делать правильные упражнения / Фото Pixabay

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3. Скалолаз

Сочетание статики и динамики дает самый заметный результат по эстетике тела. Организм развивает одновременно и силу, и выносливость, а значит ваши мышцы будут дольше держаться в тонусе. Это, в том числе, способствует контролю в поглощении еды, ведь если животу некуда растягиваться – то и чувство насыщения приходит раньше, чем у тех, кто после объедания расстегивает штаны,

– подчеркнула фитнес-эксперт.

Это упражнение делаем в 2-3 подхода по 8-12 раз.

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: