Ролики блогерши-бодибилдера удивляют и сбивают с толку сеть. Мышцам девушки могут позавидовать даже супергерои.

Тамила Садулаева активно ведет страницы в TikTok и Instagram, где регулярно радует своих подписчиков снимками и видео, в которых рассказывает о своей жизни. А еще, красавица имеет столь развитую мускулатуру, что ее фигуре завидуют и мужчины, и женщины.

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Как говорится в описании аккаунта Тамилы в Instaram, она – чемпионка по классическому бодибилдингу. Девушка уделяет много внимания спорту. Поэтому она не стесняется демонстрировать достоинства своей фигуры, ведь, как считают ее сторонники, даже Тору было бы чему позавидовать. Чаще всего в кадре Тамила появляется в брюках и топах, которые подчеркивают ее бицепсы.

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