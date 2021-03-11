Мышцы кора обеспечивают поддержку позвоночника и участвуют практически в каждом движении. А еще довести их до идеала стремятся едва не все. Однако большинство допускает немало ошибок во время выполнения упражнений на нижний пресс.

Одна из самых распространенных ошибок – делать упражнения на укрепление мышц кора в случайном порядке и без внятной системы. Чтобы тренировки были по-настоящему эффективными, вам (желательно с тренером) нужно выстроить разумную, сбалансированную и длительную по времени программу, которая предусматривает очень медленное и постепенное увеличение сложности. Конечно, это правило в целом касается почти всех физических активностей, но когда речь идет о мышцах кора, оно особенно важно – иначе можно навредить.

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В частности, многие новички считают, что для укрепления мышц кора достаточно интенсивно качать пресс и спину. Но эти упражнения не затрагивают глубоких мышц! В результате возникает дисбаланс – одни мышцы кора оказываются перекачанными, другие – наоборот. Такую мышечное неравенство вызывают не только бессистемные тренировки, но и проблемы с осанкой, неправильные позы при сидячей работе и много других причин.



Комплекс упражнений на мышцы кора должен составлять тренер / Фото pexels

Например, если вы постоянно сутулитесь, мышцы верхней части спины будут растянуты, а мышцы груди – чрезмерно напряжены. Или бывает так, что подвздошно-поясничная мышца, которая отвечает за сгибание бедра, укорочена, а большая ягодичная, которая бедро разгибает – наоборот, ослаблена и растянута. Такой дисбаланс приводит к нагрузке на задние структуры позвоночника.

С пониманием процессов, происходящих в организме, составленный комплекс упражнений способен нейтрализовать мышечное неравенство, возникающее из-за неправильной осанки, поз и привычек. Если же этого понимания нет, тренировки могут даже усугубить проблему. Вот почему упражнения на укрепление мышц кора должен подбирать специалист.

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Очень важна также последовательность упражнений: не начинайте с силовых тренировок! Перед этим нужно поработать с укороченными мышцами, снять напряжение в них, восстановить гибкость. Иначе вы только закрепите сформировавшийся в повседневной жизни искаженный "рисунок" движений.