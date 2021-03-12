У многих женщин верхняя часть тела является проблемной, поэтому для отличной формы без физических нагрузок не обойтись.

Эффективными упражнениями, которые подготовят тело к лету, поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Направим внимание на верх тела и сделаем пару подходящих для этой цели упражнений,

– отметила Медушкина.

Подробнее о комплексе

Тренировка состоит из двух упражнений, которые можно делать в домашних условиях. Для их выполнения понадобятся эспандеры.

1. Жим груди, стоя с зацепом за дверь

Это упражнение позволит укрепить грудные мышцы, создать красивую линию декольте, подтянуть руки, а также избавиться от дряблости в области трицепса. Делаем 3 подхода по 15 – 20 раз.

Красивое тело можно сделать в домашних условиях / Фото goodfon

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2. Сгибание на бицепс руки

Легкое упражнение поможет точечно укрепить бицепс.

Обязательно для тех, кто выполняет упражнения с упором на руки, так как слабый бицепс будет отвлекать на себя внимание, не даст сосредоточиться на качественном выполнении, корпус начнет "гулять" – механика движения искривится,

– пояснила Екатерина Медушкина.

Она уточнила, что упражнение также подойдет тем, кому тяжело выполнять отжимания.

Делаем 3 подхода по 20 – 25 раз.