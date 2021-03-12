Качаем верх тела: видео упражнений, которые можно делать дома
У многих женщин верхняя часть тела является проблемной, поэтому для отличной формы без физических нагрузок не обойтись.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Эффективными упражнениями, которые подготовят тело к лету, поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Направим внимание на верх тела и сделаем пару подходящих для этой цели упражнений,
– отметила Медушкина.
Подробнее о комплексе
Тренировка состоит из двух упражнений, которые можно делать в домашних условиях. Для их выполнения понадобятся эспандеры.
1. Жим груди, стоя с зацепом за дверь
Это упражнение позволит укрепить грудные мышцы, создать красивую линию декольте, подтянуть руки, а также избавиться от дряблости в области трицепса. Делаем 3 подхода по 15 – 20 раз.
Красивое тело можно сделать в домашних условиях / Фото goodfon
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2. Сгибание на бицепс руки
Легкое упражнение поможет точечно укрепить бицепс.
Обязательно для тех, кто выполняет упражнения с упором на руки, так как слабый бицепс будет отвлекать на себя внимание, не даст сосредоточиться на качественном выполнении, корпус начнет "гулять" – механика движения искривится,
– пояснила Екатерина Медушкина.
Она уточнила, что упражнение также подойдет тем, кому тяжело выполнять отжимания.
Делаем 3 подхода по 20 – 25 раз.
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