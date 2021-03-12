Качаємо верх тіла: відео вправ, які можна робити вдома
У багатьох жінок верхня частина тіла є проблемною, тому для гарної форми без фізичних навантажень не обійтися.
Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Ефективними вправами, які підготують тіло до літа, поділилася фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Направимо увагу на верх тіла і зробимо дві вправи, які підходять для цієї мети,
– зазначила Медушкіна.
Детальніше про комплекс
Тренування складається з двох вправ, які можна робити у домашніх умовах. Для їх виконання знадобляться еспандери.
1. Жим грудей, стоячи з зачепом за двері
Ця вправа дозволить зміцнити грудні м'язи, створити гарну лінію декольте, підтягнути руки, а також позбутися від в'ялості в області трицепса. Робимо 3 підходи по 15 – 20 разів.
Красиве тіло можна зробити у домашніх умовах / Фото goodfon
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2. Згинання на біцепс руки
Легка вправа допоможе точково зміцнити біцепс.
Обов'язково для тих, хто виконує вправи з упором на руки, оскільки слабкий біцепс буде відволікати на себе увагу, не дасть зосередитися на якісному виконанні, корпус почне "гуляти" – механіка руху скривиться,
– пояснила Катерина Медушкіна.
Вона уточнила, що вправа також підійде тим, кому важко виконувати віджимання.
Робимо 3 підходи по 20 – 25 разів.
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