Как привести себя в форму к лету: легкий способ показали на видео
К лету остается все меньше времени – пора заняться собой и прийти в отличную форму.
Источник:Инстаграм Екатерины Кононовой
Круговую тренировку на все тело показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.
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Подробнее о комплексе
Тренировка на все тело является круговой – выполняем 3-5 раундов. Всего в комплексе – 4 упражнения.
Какие упражнения нужно выполнять
1. Приседание с ударами – 20 повторений.
2. Выпад баланс + мах – по 15 повторений.
3. Отжимание + тяга – 10-12 повторений.
4. Пресс – 20 повторений.
Правильные тренировки помогут прийти в форму / Фото 1zoom
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Технику выполнения упражнений смотрите на видео:
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