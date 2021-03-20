Кефір – унікальний напій, який володіє безліччю корисних властивостей. На відміну від інших молочних продуктів, він містить дуже мало лактози.

Чому кефір слід включити в свій раціон, і в чому особливості цього напою, розповіла відома дієтологиня Світлана Фус.

Цікаво Що їсти під час посту: дієтологи назвали перелік дозволених продуктів

Кефір – унікальний ферментований напій, виготовлений з коров'ячого, козячого або овечого молока.⁣⁣ Ще в 1908 році імунолог Ілля Мечников зазначив, що ферментовані продукти – сквашене молоко, кефір та квашені овочі впливають на здоров'я і довголіття, і припускав, що молочнокислі бактерії, які містяться в них пригнічують ріст шкідливих організмів у кишечнику,

– зазначила Фус.

Вона пояснила, що одні бактерії створюють молочну кислоту, інші – ароматичні речовини. У той же час "дріжджі" з'їдають "частину молочного цукру і переробляють його в етиловий спирт і утворюють вуглекислий газ, який і надає кефіру характерний освіжаючий "фірмовий" смак".⁣⁣ ⠀

У чому користь кефіру

За словами дієтологині, кефір (на відміну від інших молочних продуктів) містить дуже мало лактози і має протимікробні і ранозагоювальні властивості. Крім того, він знижує рівень холестерину у сироватці крові і підвищує іммунітет.⁣⁣ ⠀

Важливо! Світлана Фус уточнила, що свіжий кефір здійснює легку послаблюючу дію, триденний – скріплює.

Кефір містить дуже мало лактози на відміну від інших молочних продуктів​ / Фото pixabay

Читайте також Знижує вагу і піднімає настрій: названо "чарівну" крупу

Навіщо включати кефір в раціон

Допомагає відновити баланс кишкової мікрофлори (особливо після курсу лікування антибіотиками).

Містить пробіотики, які пригнічують ріст шкідливих бактерій у кишечнику.

Багатий на вітаміни А, B2, В12, C, РР, мінералами, ферментами і амінокислотами⁣.

Підвищує імунні функції організму.

Допомагає в лікуванні псоріазу, екземи, аутоімунних і алергічних захворювань та благотворно впливає на кишкову мікрофлору.

Багатий легкозасвоюваним кальцієм і білком.

Підходить людям з легкою формою непереносимості лактози.

Крім того, кефір можна приготувати самостійно, додавши кефірну закваску в молоко, і почекати добу.