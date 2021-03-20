Зачем пить кефир: известная диетолог назвала несколько причин
Кефир – уникальный напиток, который обладает множеством полезных свойств. В отличие от других молочных продуктов, он содержит очень мало лактозы.
Почему кефир следует включить в свой рацион, и в чем особенности этого напитка, рассказала известная диетолог Светлана Фус.
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Кефир – уникальный ферментированный напиток, изготовленный из коровьего, козьего или овечьего молока. Еще в 1908 году иммунолог Илья Мечников отметил, что ферментированные продукты – сквашенное молоко, кефир и квашеные овощи влияют на здоровье и долголетие, и предполагал, что молочнокислые бактерии, которые содержатся в них подавляют рост вредных организмов в кишечнике,
– отметила Фус.
Она пояснила, что одни бактерии создают молочную кислоту, другие – ароматические вещества. В то же время "дрожжи "съедают" часть молочного сахара и перерабатывают его в этиловый спирт и образуют углекислый газ, который и придает кефиру характерный освежающий "фирменный" вкус".⠀
В чем польза кефира
По словам диетолога кефир (в отличие от других молочных продуктов) содержит очень мало лактозы и обладает противомикробными и ранозаживляющими свойствами. Кроме того, он снижает уровень холестерина в сыворотке крови и повышает иммунитет.⠀
Кефир содержит очень мало лактозы в отличие от других молочных продуктов / Фото pixabay
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Зачем включать кефир в рацион
- Помогает восстановить баланскишечной микрофлоры (особенно после курса лечения антибиотиками).
- Содержит пробиотики, которые подавляют рост вредных бактерий в кишечнике.
- Богат витаминами А, B2, В12, C, РР, минералами, ферментами и аминокислотами.
- Повышает иммунные функции организма.
- Помогает в лечении псориаза, экземы, аутоиммунных и аллергических заболеваний и благотворно влияет на кишечную микрофлору.
- Богат легкоусвояемым кальцием и белком.
- Подходит людям с легкой формой непереносимости лактозы.
Кроме того, кефир можно приготовить самостоятельно, добавив кефирную закваску в молоко, и подождать сутки.
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