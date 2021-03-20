Кефир – уникальный напиток, который обладает множеством полезных свойств. В отличие от других молочных продуктов, он содержит очень мало лактозы.

Почему кефир следует включить в свой рацион, и в чем особенности этого напитка, рассказала известная диетолог Светлана Фус.

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Кефир – уникальный ферментированный напиток, изготовленный из коровьего, козьего или овечьего молока.⁣⁣ Еще в 1908 году иммунолог Илья Мечников отметил, что ферментированные продукты – сквашенное молоко, кефир и квашеные овощи влияют на здоровье и долголетие, и предполагал, что молочнокислые бактерии, которые содержатся в них подавляют рост вредных организмов в кишечнике,

– отметила Фус.

Она пояснила, что одни бактерии создают молочную кислоту, другие – ароматические вещества. В то же время "дрожжи "съедают" часть молочного сахара и перерабатывают его в этиловый спирт и образуют углекислый газ, который и придает кефиру характерный освежающий "фирменный" вкус".⁣⁣⠀

В чем польза кефира

По словам диетолога кефир (в отличие от других молочных продуктов) содержит очень мало лактозы и обладает противомикробными и ранозаживляющими свойствами. Кроме того, он снижает уровень холестерина в сыворотке крови и повышает иммунитет.⁣⁣⠀

Важно! Светлана Фус уточнила, что свежий кефир оказывает легкое слабительное действие, трехдневный – закрепляет.⁣⁣

Кефир содержит очень мало лактозы в отличие от других молочных продуктов / Фото pixabay

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Зачем включать кефир в рацион

Помогает восстановить баланскишечной микрофлоры (особенно после курса лечения антибиотиками).

Содержит пробиотики, которые подавляют рост вредных бактерий в кишечнике.

Богат витаминами А, B2, В12, C, РР, минералами, ферментами и аминокислотами⁣.

Повышает иммунные функции организма.

Помогает в лечении псориаза, экземы, аутоиммунных и аллергических заболеваний и благотворно влияет на кишечную микрофлору.

Богат легкоусвояемым кальцием и белком.

Подходит людям с легкой формой непереносимости лактозы.

Кроме того, кефир можно приготовить самостоятельно, добавив кефирную закваску в молоко, и подождать сутки.