Очень многие люди стремятся похудеть, но не готовы отказаться от хлебобулочных изделий. В таком случае появляется вопрос: можно ли есть хлеб?

Какой хлеб подойдет для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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В 2017 году ученые доказали, что не важно, какой хлеб мы едим, в среднем мы получаем примерно одинаковое количество разных полезных веществ. Это кальций, железо, магний и другие. Также ученые установили, что оба вида хлеба имеют схожее влияние на уровень холестерина и состава микрофлоры кишечника,

– отметила Кален.

Однако она подчеркнула, что у белого и цельнозернового хлеба есть существенная разница.

Цельнозерновой хлеб имеет более низкий гликемический индекс, который показывает, как сильно повысится уровень глюкозы в крови после приема пищи.

Чем выше этот уровень, тем активнее организм запасает жиры. Если вы едите маленькими порциями и в основе вашего рациона – овощи, то это не так важно и можно есть любой хлеб. Но тогда проблема лишнего веса вас не должна беспокоить. А вот если лишний вес есть, то скорее всего вы едите больше, и рацион другой,

– пояснила эксперт.

Людям с избыточным весом лучше выбирать цельнозерновой хлеб / Фото Pixabay

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По ее словам, в случае избыточного веса, гликемический индекс хлеба имеет важное значение. Если порция еды существенная, и в нее входят продукты с углеводами (например, мучные изделия, сахар и пр.), происходит сильный выброс глюкозы в кровь. Это приводит к запасанию жиров, и в таком случае даже кусочек хлеба может сыграть серьезную роль.

Поэтому худеющим людям лучше выбрать цельнозерновой хлеб с более низким гликемическим индексом, который в 1,5-2 раза ниже, чем у белого хлеба или разных булочек. Можно сказать, выбор такой: один кусочек белого или два цельнозернового. А вообще лучше один цельнозернового и по голоду,

– резюмировала Елена Кален.