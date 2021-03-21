Лето становится все ближе и ближе, люди массово начинают худеть. Они используют для этого самые разнообразные методы.

Какие ошибки делают те, кто хочет похудеть, рассказала диетолог Екатерина Кутина.

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Сезон "похудеть к лету" объявляется открытым. Сегодня хочу обобщить некоторые ошибки похудения и рассказать о трудностях, с которыми сталкивается каждый, кто хоть раз задумывался о необходимости снижения веса,

– отметила Кутина.

ТОП-5 ошибок тех, кто худеет

1. Голодовки и урезанная калорийность

По словам диетолога, для того чтобы худеть – нужно есть.

Голодовка – это верный способ не похудеть, а набрать лишние килограммы. Отсутствие еды организм воспринимает, как стресс, и старается получить максимум из того, что в него поступает. Это вполне естественно – организм работает в эконом режиме и старается накопить жировую прослойку на "черный день" даже из того минимума еды, который есть в рационе,

– пояснила Екатерина Кутина.

Она подчеркнула, что для долговременного эффекта нужно здоровое питание и активный образ жизни.

2. Худеть на силе воле

Диетолог рассказала, что похудение не должно быть мучительным. Поэтому не следует себя сильно ограничивать, иначе это повлечет негативные последствия для организма.

Похудение должно быть в удовольствие / Фото pixabay

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3. Ограничения в продуктах

Кутина рассказала, что исключать различные продукты (глютен, молочку, сахар, хлеб, макароны, банан, картофель) – это ошибка. По ее словам, нет продуктов, от которых можно набрать вес, а толстеют люди из-за избытка любых калорий. Для похудения важно создать небольшой дефицит калорий.

4. Ожидание мгновенного результата

Важно понимать, что вес накапливается годами, поэтому избавляться от него придется не неделю и не месяц. Реальная скорость потери жира в организме составляет 0,5 – 1 килограмм. Многие воспринимают похудение как диету, а не как изменение образа жизни.

5. Замена сладостей на "диетические"

По факту, заменить "не ПП" на "ПП" имеет только один смысл – снизить калорийность рациона. Это иногда доходит до маразма и вся еда превращается в ПП-торт",

– подчеркнула Кутина.

По ее словам, это – безумие. Она напомнила, что еда не бывает плохой или хорошей, ведь во всех продуктах содержатся калории. Поэтому лучше съесть нормальный десерт и получить от него удовольствие.

Если вы хотите десерт – позвольте его себе / Фото pixabay