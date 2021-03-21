Во время Великого поста многие хотят питаться вкусно и разнообразно. Одним из отличных блюд является постный борщ для тех, кто на правильном питании.

Рецептом вкуснейшего борща поделилась известная тренер Марина Боржемская.

Интересно Зачем пить кефир: известная диетолог назвала несколько причин

Что потребуется для постного борща

Белая фасоль – ½ стакана.

Картофель – 2 – 3 штуки.

Свекла – 1 штука.

Капуста – 1 головка.

Морковь – 1 штука.

Лук – 1 штука.

Помидор – 2 штуки.

Болгарский красный перец – 1 штука.

Зелень – по вкусу.

Перец чили – по желанию.

Чеснок – 3 зубчика.

Томатная паста – 1 столовая ложкка.

Уцхо-сунели – 1 чайная ложка.

Хмели-сунели – 1 чайная ложка.

Лавровый лист – пару листиков.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Вкусный борщ станет отличным блюдом в Великий пост / Фото gastronom

Читайте также Цельнозерновой или белый: какой хлеб есть при похудении

Как готовить постный ПП-борщ

Фасоль отвариваем, лук и картофель нарезаем кубиками. Натираем морковь, свеклу и шинкуем капусту. Помидоры измельчаем блендером, полученный сок выливаем на свеклу.

В трехлитровой кастрюле закипятить воду, посолить. Туда закинуть отваренную фасоль, картофель, смесь из свеклы и помидоров, немного проварить, затем добавить лук, морковь и капусту,

– отметила Боржемская.

Выдавливаем чеснок и вместе с томатной пастой, приправами и красным перцем добавляем в борщ. Соль, перец и зелень – по вкусу.