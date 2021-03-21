Как приготовить постный борщ: вкусный рецепт для тех, кто худеет
Во время Великого поста многие хотят питаться вкусно и разнообразно. Одним из отличных блюд является постный борщ для тех, кто на правильном питании.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Рецептом вкуснейшего борща поделилась известная тренер Марина Боржемская.
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Что потребуется для постного борща
- Белая фасоль – ½ стакана.
- Картофель – 2 – 3 штуки.
- Свекла – 1 штука.
- Капуста – 1 головка.
- Морковь – 1 штука.
- Лук – 1 штука.
- Помидор – 2 штуки.
- Болгарский красный перец – 1 штука.
- Зелень – по вкусу.
- Перец чили – по желанию.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Томатная паста – 1 столовая ложкка.
- Уцхо-сунели – 1 чайная ложка.
- Хмели-сунели – 1 чайная ложка.
- Лавровый лист – пару листиков.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
Вкусный борщ станет отличным блюдом в Великий пост / Фото gastronom
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Как готовить постный ПП-борщ
Фасоль отвариваем, лук и картофель нарезаем кубиками. Натираем морковь, свеклу и шинкуем капусту. Помидоры измельчаем блендером, полученный сок выливаем на свеклу.
В трехлитровой кастрюле закипятить воду, посолить. Туда закинуть отваренную фасоль, картофель, смесь из свеклы и помидоров, немного проварить, затем добавить лук, морковь и капусту,
– отметила Боржемская.
Выдавливаем чеснок и вместе с томатной пастой, приправами и красным перцем добавляем в борщ. Соль, перец и зелень – по вкусу.
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