Під час Великого посту багато хто хоче харчуватися смачно і різноманітно. Однією з відмінних страв є пісний борщ для тих, хто на правильному харчуванні.

Рецептом смачного борщу поділилася відома тренерка Марина Боржемська.

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Що потрібно для пісного борщу

Біла квасоля – ½ склянки.

Картопля – 2 – 3 штуки.

Буряк – 1 штука.

Капуста – 1 головка.

Морква – 1 штука.

Цибуля – 1 штука.

Помідор – 2 штуки.

Болгарський червоний перець – 1 штука.

Зелень – за смаком.

Перець чилі – за бажанням.

Часник – 3 зубчики.

Томатна паста – 1 столова ложкка.

Уцхо-сунелі – 1 чайна ложка.

Хмелі-сунелі – 1 чайна ложка.

Лавровий лист – кілька аркушів.

Сіль – за смаком.

Перець – за смаком.

Смачний борщ стане відмінною стравою у Великий пост / Фото gastronom

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Як готувати пісний борщ

Квасолю відварюємо, цибулю і картоплю нарізаємо кубиками. Натираємо моркву, буряк і шаткуємо капусту. Помідори подрібнюємо блендером, отриманий сік виливаємо на буряк.

У трилітровій каструлі закип'ятити воду, посолити. Туди закинути відварену квасолю, картоплю, суміш з буряка і помідорів, трохи проварити, потім додати цибулю, моркву і капусту,

– зазначила Боржемська.

Видавлюємо часник і разом з томатною пастою, приправами і червоним перцем додаємо у борщ. Сіль, перець і зелень – за смаком.