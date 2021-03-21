Як приготувати пісний борщ: смачний рецепт для тих, хто худне
Під час Великого посту багато хто хоче харчуватися смачно і різноманітно. Однією з відмінних страв є пісний борщ для тих, хто на правильному харчуванні.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Рецептом смачного борщу поділилася відома тренерка Марина Боржемська.
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Що потрібно для пісного борщу
- Біла квасоля – ½ склянки.
- Картопля – 2 – 3 штуки.
- Буряк – 1 штука.
- Капуста – 1 головка.
- Морква – 1 штука.
- Цибуля – 1 штука.
- Помідор – 2 штуки.
- Болгарський червоний перець – 1 штука.
- Зелень – за смаком.
- Перець чилі – за бажанням.
- Часник – 3 зубчики.
- Томатна паста – 1 столова ложкка.
- Уцхо-сунелі – 1 чайна ложка.
- Хмелі-сунелі – 1 чайна ложка.
- Лавровий лист – кілька аркушів.
- Сіль – за смаком.
- Перець – за смаком.
Смачний борщ стане відмінною стравою у Великий пост / Фото gastronom
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Як готувати пісний борщ
Квасолю відварюємо, цибулю і картоплю нарізаємо кубиками. Натираємо моркву, буряк і шаткуємо капусту. Помідори подрібнюємо блендером, отриманий сік виливаємо на буряк.
У трилітровій каструлі закип'ятити воду, посолити. Туди закинути відварену квасолю, картоплю, суміш з буряка і помідорів, трохи проварити, потім додати цибулю, моркву і капусту,
– зазначила Боржемська.
Видавлюємо часник і разом з томатною пастою, приправами і червоним перцем додаємо у борщ. Сіль, перець і зелень – за смаком.
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