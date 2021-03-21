Овощная тарелка: что в ней должно быть
Всем известно, что для сбалансированного питания и похудения в рационе ежедневно должны быть овощи. Лучше всего создавать овощную тарелку.
Источник:Инстаграм Альбины Комиссаровой
Как правильно сформировать овощную тарелку и что в ней должно быть, рассказала диетолог Альбина Комиссарова.
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Я снова хочу поговорить о практической диетологии и приемах, которые вы легко можете ввести в свою жизнь хоть сегодня,
– отметила Комиссарова.
Зачем нужна овощная тарелка
- Овощи в рационе каждый день.
- Увеличение количества потребления клетчатки, витаминов и минералов.
- Разнообразие в рационе.
- Здоровая привычка.
- Насыщение будет сохраняться дольше.
Как собрать овощную тарелку
- Ежедневно в тарелке должно быть 3-10 овощей. Ее необходимо ставить на стол во время основного приема пищи или до него.
- В тарелке могут быть свежие, запеченные, отварные и приготовленные на гриле овощи.
- Для нарезки используйте разные способы, чтобы тарелка была красивой и аппетитной. Не забывайте про зелень.
Вкусные овощи позволят разнообразить рацион / Фото Pixabay
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- Для овощей можно делать легкие соусы, используя йогурт и хумус.
- В тарелке должны быть не только огурцы, помидоры, болгарский перец и морковь, но и цветная капуста, стручковый горошек, сельдерей, редис, мини-кукуруза, фенхель, обжаренный лук и кабачки, редька, свекла и пр.
Овощи можно дополнить фруктами и орехами / Фото Pixabay
- К овощам можно добавить фрукты, орешки, несладкие крекеры и немного сыра. Это сделает тарелку более питательной и праздничной.
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