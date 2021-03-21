Всем известно, что для сбалансированного питания и похудения в рационе ежедневно должны быть овощи. Лучше всего создавать овощную тарелку.

Как правильно сформировать овощную тарелку и что в ней должно быть, рассказала диетолог Альбина Комиссарова.

Интересно Похудение к лету: ТОП-5 ошибок женщин и мужчин

Я снова хочу поговорить о практической диетологии и приемах, которые вы легко можете ввести в свою жизнь хоть сегодня,

– отметила Комиссарова.

Зачем нужна овощная тарелка

Овощи в рационе каждый день.

Увеличение количества потребления клетчатки, витаминов и минералов.

Разнообразие в рационе.

Здоровая привычка.

Насыщение будет сохраняться дольше.

Как собрать овощную тарелку

Ежедневно в тарелке должно быть 3-10 овощей . Ее необходимо ставить на стол во время основного приема пищи или до него.

. Ее необходимо ставить на стол во время основного приема пищи или до него. В тарелке могут быть свежие, запеченные, отварные и приготовленные на гриле овощи.

и приготовленные на гриле овощи. Для нарезки используйте разные способы, чтобы тарелка была красивой и аппетитной. Не забывайте про зелень.

Вкусные овощи позволят разнообразить рацион / Фото Pixabay

Читайте также Как приготовить постный борщ: вкусный рецепт для тех, кто худеет

Для овощей можно делать легкие соусы , используя йогурт и хумус.

, используя йогурт и хумус. В тарелке должны быть не только огурцы, помидоры, болгарский перец и морковь, но и цветная капуста, стручковый горошек, сельдерей, редис, мини-кукуруза, фенхель, обжаренный лук и кабачки, редька, свекла и пр.

Овощи можно дополнить фруктами и орехами / Фото Pixabay