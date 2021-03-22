Можно ли похудеть от творога: тренер раскрыла нюансы продукта
Многие слышали, что творог является очень полезным продуктом. Довольно часто его употребляют в пищу те, кто хочет убрать лишние килограммы.
Источник:Инстаграм Анастасии Полтавской
Можно ли избавиться от жира и похудеть, употребляя творог, рассказала тренер Анастасия Полтавская.
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Для здоровья творог полезен тем, что помогает сбросить вес, является прекрасным источником белков, витаминов группы В и здоровых жиров, а также различных минералов – кальция, магния, калия, фосфора и цинка, каждый из которых необходим для нормального функционирования организма,
– отметила Полтавская.
В чем польза творога
Тренер уточнила, что творог в отличие от молока не содержит лактозу. Кроме того, у него высокое содержание белка (17 грамм на 100 грамм творога). Также он является важным источником здоровых жирных кислот.
Как и другие молочные продукты, творог содержит кальций и фосфор, которые укрепляют кости и зубы, а кальций положительно влияет на состояние нервной и мышечной системы. Также, в твороге есть натрий, необходимый для регуляции кровяного давления,
– добавила Анастасия Полтавская.
Творог помогает избавиться от жира / Фото Pixabay
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Можно ли похудеть от творога
Также тренер назвала несколько причин, почему маложирный творог (0,2% – 5%) следует есть на ужин (за несколько часов до сна):
- Творог отлично насыщает и снижает чувство голода.⠀
- Ускоряет метаболизм.
- Увеличивает затраты энергии в состоянии покоя.
- Улучшает сон.
- Помогает наращивать мышечную массу.
- Помогает сбросить жир.
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