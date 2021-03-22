Многие слышали, что творог является очень полезным продуктом. Довольно часто его употребляют в пищу те, кто хочет убрать лишние килограммы.

Можно ли избавиться от жира и похудеть, употребляя творог, рассказала тренер Анастасия Полтавская.

Интересно Какую еду брать с собой на работу: 3 простых и вкусных рецепта

Для здоровья творог полезен тем, что помогает сбросить вес, является прекрасным источником белков, витаминов группы В и здоровых жиров, а также различных минералов – кальция, магния, калия, фосфора и цинка, каждый из которых необходим для нормального функционирования организма,

– отметила Полтавская.

В чем польза творога

Тренер уточнила, что творог в отличие от молока не содержит лактозу. Кроме того, у него высокое содержание белка (17 грамм на 100 грамм творога). Также он является ⁣важным источником здоровых жирных кислот.

Как и другие молочные продукты, творог содержит кальций и фосфор, которые укрепляют кости и зубы, а кальций положительно влияет на состояние нервной и мышечной системы. Также, в твороге есть натрий, необходимый для регуляции кровяного давления,

– добавила Анастасия Полтавская.

Творог помогает избавиться от жира / Фото Pixabay

Читайте также Овощная тарелка: что в ней должно быть

Можно ли похудеть от творога

Также тренер назвала несколько причин, почему маложирный творог (0,2% – 5%) следует есть на ужин (за несколько часов до сна):