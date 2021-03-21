Что брать с собой на работу – вопрос, который возникает у каждой хозяйки. Хочется, чтобы еда была вкусной, а на ее приготовление не уходило много времени.

Какие блюда быстро готовятся и отлично подойдут для работы, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Поделюсь любимыми рецептами перекусов, которые можно взять с собой на работу и не только,

– отметила Кален.

3 рецепта для тех, кто следит за фигурой

1. Салат из нежирного мяса и овощей

Куриную грудку или индейку отвариваем, добавляем ¼ кочана капусты айсберг, немного консервированной кукурузы, кунжут и томат. Для заправки берем столовую ложку оливкового масла, сок лимона и соевый соус.

Вкусный и сытный салат можно приготовить за несколько минут / Фото eda

2. Тушеная курица с овощами

Куриную грудку или бедра тушим с брокколи, цветной капустой и кабачком. Добавляем соль и перец по вкусу. Также, кроме гарнира, к мясу можно использовать бурый рис, киноа и баклажаны.

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3. Запеканка из кабачка

Кабачок среднего размера, помидор и цукини нарезаем кольцами и запекаем в духовке 15 минут. Когда овощи подрумянятся, заливаем их соусом из нежирной сметаны, молока и двух яиц. Сверху посыпаем тертым сыром и ставим в духовку еще на 5 – 7 минут.

Кабачковая запеканка – это просто и вкусно / Фото sovkusom