Як повністю прибрати целюліт: 6 способів від фітнес-тренерки
Целюліт є ворогом безлічі жінок. Кожна з них мріє назавжди від нього позбутися.
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Чому з'являється целюліт, які види має, і як від нього позбутися, розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемская.
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Серед ваших коментарів я побачила одну історію. Про те, що 19 річна дочка моєї підписниці не може позбутися целюліту, хоча правильно харчується і ходить на масажі. Поговоримо про нашу жіночу "родзинку", і що з нею робити?
– зазначила Боржемська.
Причини появи целюліту
- Неправильне харчування.
- Різкий перехід з низьковуглеводної дієти на калорійне харчування.
- Низька фізична активність.
- Стреси.
- Генетична схильність.
- Екологія.
- Гормональні збої.
- Варикоз.
- Шкідливі звички.
Тренерка наголосила, що будь-яка з цих причин може стати провокуючим фактором для появи целюліту.
Головний спосіб позбавлення від целюліту – правильне харчування / Фото Pixabay
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Як позбутися целюліту
Для того щоб прибрати апельсинову кірку, потрібно визначити стадію целюліту:
- 1 стадія – шкіра стегон рівна і гладка, але втрачає еластичність.
- 2 стадія – з'являється набряклість, помітні горбики на тілі.
- 3 стадія – "апельсинову кірку" видно неозброєним оком, відчуваються ущільнення.
- 4 стадія – бугристість яскраво виражена, з'являються хворобливі відчуття.
За словами Марини Боржемської, для 4 стадії потрібно більше зусиль і індивідуально розроблений план, але 1, 2 і 3 стадії можна побороти.
- Правильне харчування. За словами тренерки, це головний спосіб позбавлення від целюліту. Також важливо пити багато води.
- Фітнес. Якщо не робити вправи, повернути тонус шкіри не вийде.
- Контрастний душ. Боржемська уточнила, що цей пункт є не тільки лікуванням, але й профілактикою "апельсинової кірки". Душ потрібно тримати на відстані близько 10 см.
- Ванни.
З морською сіллю, екстрактами водоростей, ефірними маслами здатні розбудити обмінні процеси, які заснули,
– уточнила тренерка.
- Масажі і самомасажі.
- Антицелюлітні креми.
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