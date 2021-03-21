Как полностью убрать целлюлит: 6 способов от фитнес-тренера
Целлюлит является врагом множества женщин. Каждая из них мечтает навсегда от него избавиться.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Почему появляется целлюлит, какие виды имеет, и как от него избавиться, рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Среди ваших комментариев я увидела одну историю. О том, что 19 летняя дочь моей подписчицы не может избавиться от целлюлита, хотя правильно питается и ходит на массажи. Поговорим о нашей женской "изюминке", и что с ней делать?
– отметила Боржемская.
Причины появления целлюлита
- Неправильное питание.
- Резкий переход с низкоуглеводной диеты на калорийное питание.
- Низкая физическая активность.
- Стрессы.
- Генетическая предрасположенность.
- Экология.
- Гормональные сбои.
- Варикоз.
- Вредные привычки.
Тренер подчеркнула, что любая из этих причин может стать провоцирующим фактором для возникновения целлюлита.
Главный способ избавления от целлюлита – правильное питание / Фото Pixabay
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Как избавиться от целлюлита
Для того чтобы убрать апельсиновую корку, нужно определить стадию целлюлита:
- 1 стадия – кожа бедер ровная и гладкая, но теряет эластичность.
- 2 стадия – появляется отечность, заметны бугорки на теле.
- 3 стадия – "апельсиновая корка" видна невооруженным глазом, ощущаются уплотнения.
- 4 стадия – бугристость ярко выраженна, появляются болезненные ощущения.
По словам Марины Боржемской, для 4 стадии нужно больше усилий и индивидуально разработанный план, но с 1, 2 и 3 стадиями можно расстаться.
- Правильное питание. По словам тренера, это главный способ избавления от целлюлита. Также важно пить много воды.
- Фитнес. Если не делать упражнения, вернуть тонус кожи не получится.
- Контрастный душ. Боржемская уточнила, что этот пункт является не только лечением, но и профилактикой "апельсиновой корки". Душ нужно держать на расстоянии около 10 см.
- Ванны.
С морской солью, экстрактами водорослей, эфирными маслами способны разбудить уснувшие обменные процессы,
– уточнила тренер.
- Массажи и самомассажи.
- Антицеллюлитные кремы.
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