Целлюлит является врагом множества женщин. Каждая из них мечтает навсегда от него избавиться.

Почему появляется целлюлит, какие виды имеет, и как от него избавиться, рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Среди ваших комментариев я увидела одну историю. О том, что 19 летняя дочь моей подписчицы не может избавиться от целлюлита, хотя правильно питается и ходит на массажи. Поговорим о нашей женской "изюминке", и что с ней делать?

– отметила Боржемская.

Причины появления целлюлита

Неправильное питание.

Резкий переход с низкоуглеводной диеты на калорийное питание.

Низкая физическая активность.

Стрессы.

Генетическая предрасположенность.

Экология.

Гормональные сбои.

Варикоз.

Вредные привычки.

Тренер подчеркнула, что любая из этих причин может стать провоцирующим фактором для возникновения целлюлита.

Главный способ избавления от целлюлита – правильное питание / Фото Pixabay

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Как избавиться от целлюлита

Для того чтобы убрать апельсиновую корку, нужно определить стадию целлюлита:

1 стадия – кожа бедер ровная и гладкая, но теряет эластичность.

– кожа бедер ровная и гладкая, но теряет эластичность. 2 стадия – появляется отечность, заметны бугорки на теле.

– появляется отечность, заметны бугорки на теле. 3 стадия – "апельсиновая корка" видна невооруженным глазом, ощущаются уплотнения.

– "апельсиновая корка" видна невооруженным глазом, ощущаются уплотнения. 4 стадия – бугристость ярко выраженна, появляются болезненные ощущения.

По словам Марины Боржемской, для 4 стадии нужно больше усилий и индивидуально разработанный план, но с 1, 2 и 3 стадиями можно расстаться.

Правильное питание. По словам тренера, это главный способ избавления от целлюлита. Также важно пить много воды. Фитнес. Если не делать упражнения, вернуть тонус кожи не получится. Контрастный душ. Боржемская уточнила, что этот пункт является не только лечением, но и профилактикой "апельсиновой корки". Душ нужно держать на расстоянии около 10 см. Ванны.

С морской солью, экстрактами водорослей, эфирными маслами способны разбудить уснувшие обменные процессы,

– уточнила тренер.

Массажи и самомассажи. Антицеллюлитные кремы.

Важно понимать, что все способы работают только в комплексе. Одним массажем или кремом эффекта не добиться.