Очень многие люди не могут есть обычный хлеб. Это связано с разными моментами – у кого-то – сахарный диабет, у кого-то – аллергия на глютен, кто-то следит за весом.

Как приготовить "правильный" хлеб, который можно всем, рассказала диетолог и блогер Наталья Зубарева.

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Хлеб, который можно всем! Тысячи моих пациентов, которые находятся на лечебных протоколах, будь то аутоиммунный, зеленый либо противокандидный протокол и пр. страдают от отсутствия хлеба в рационе, так как безглютенового хлеба с "чистым" составом днем с огнем не сыскать, а нарушать протокол им строго запрещено…

– отметила Зубарева.

Как приготовить хлеб

Ингредиенты:

Гречка (обычная или зеленая) – 1 стакан.

Безглютеновая крупа (пшено или киноа, например) – 1 стакан.

Вода – 1 стакан.

Сырые семечки (тыквы, кунжута, подсолнечника, чиа и пр.).

Вкусный хлеб, по словам Зубаревой, подойдет всем / Фото Pixabay

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Приготовление:

Берем стакан гречки и стакан второй безглютеновой крупы (пшено или киноа), промываем и замачиваем на 12 часов. После этого хорошо промываем, заливаем стаканом воды и перебиваем блендером. Всю массу накрываем и ставим в теплое место на 10 часов.

Тесто должно забродить. Перемешиваем его, добавляем семена, солим по вкусу и делаем однородную массу. По словам Зубаревой, также можно добавить в тесто гашенную соду.

Берем форму (чаще всего квадратную) с хорошим покрытием, на дно кладем бумагу для выпечки, и выкладываем тесто. Отправляем в разогретую духовку на режим с вентиляцией на 180 градусов. Выпекаем 1,5 часа.