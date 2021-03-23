Скільки калорій ховається у солодощах та перекусах: цифри, які вас здивують
Щодня, вживаючи різноманітні смаколики та солодощі, ми навіть не підозрюємо, скільки в них калорій. Іноді ці цифри можуть сягати більшої частини добової калорійності.
Джерело:Інстаграм aleksasvarovskyh
Скільки калорій у різних смачних продуктах, розповіла блогерка і тренерка aleksasvarovskyh.
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Скільки поміщається калорій у смачний перекус? Таке питання я поставила собі і, чесно кажучи, довго обирала категорії, які викласти для розгляду в цей пост. Наче все смачне вийшло. Загалом, полакомитись чимось "етаким" коштує від 400 до 600 кілокалорій,
– зазначила тренерка.
Вона наголосила, що це дуже багато, адже протягом дня людині потрібно 1200 – 2000 ккал.
Вживаючи солодощі, варто знати, скільки в них ккал / Фото Pixabay
Скільки кілокалорій у смаколиках
- Морозиво з топінгом, 3 кульки – 495 ккал.
- Торт вафельний з вареним згущеним молоком 150 грамів – 510 ккал.
- Фрапе 300 мілілітрів – 396 ккал.
Фрапе містить майже 400 ккал / Фото Pixabay
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- Бельгійські вафлі з нутелою та бананом 250 грамів – 680 ккал.
- Горішки зі згущеним молоком 4 штуки – 402 ккал.
- Мілкшейк (молочний коктейль) – 616 ккал.
Молочний коктейль принесе вам більше 600 ккал / Фото Pixabay
Тренерка додала, що калорії – не привід відмовлятися від смаколиків. Можна брати менші порції.
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