Пресс – одно из самых популярных и востребованных упражнений. Однако не все делают его правильно.

Каких ошибок нужно избегать во время тренировки на пресс, показала фитнес-блогер Татьяна Федорищева.

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Никогда не качай так пресс! "Прижимаем поясницу!" – кричу я вам на каждой тренировке… И это действительно важно делать, чтобы не перенести всю нагрузку с мышц пресса на поясницу. Но как прижать поясницу? Ловите советы от меня,

– отметила Федорищева.

Как правильно качать пресс

Подкрутите таз. По словам фитнес-блогера, нужно представить, что вы сжимаете ягодицы, поддаете таз вперед и пытаетесь влезть в узкие джинсы. Согните колени – это поможет еще сильнее прижать спину к полу.

Пресс – одно из самых популярных упражнений, но важно следить за техникой / Фото fitseven

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Руки должны находиться под ягодицами, когда поднимаете ноги. Важно: фитнес-блогер уточнила, что ноги не нужно опускать до конца, чтобы снизить нагрузку на поясницу. Положите ноги на стул – это поможет максимально прижать спину.

Поясница должна быть плотно прижата к полу / Фото ya-krasotka

Фокусируйтесь на работе пресса, следите за дыханием и не спешите!

– резюмировала Татьяна Федорищева.